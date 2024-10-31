Bir maçtan fazlası

Sezona Avrupa'ya vedanın şokuyla başlayan, teknik direktör değişimi yaşayan, Süper Lig'de oynadığıTrabzonspor için Fenerbahçe karşılaşması, yeniden ayağa kalkmak adına fırsat olarak görülüyor. Göztepe yenilgisi sonrasıdiyerek kadro dışı sinyalini veren teknik direktör Şenol Güneş, atacağı adımları F.Bahçe maçı sonrasına bıraktı. Hedef; 3 puanı alarak hem moral ve öz güven kazanmak hem de taraftarla yeniden kenetlenmeyi sağlamak. Güneş toplantılardaifadelerini kullanırken, bu sezon kurtarışlarıyla daha kötü sonuçları önleyen kaptan Uğurcan Çakır da sorumluluk üstlendi. Milli kaleci,diyerek takım arkadaşlarını motive ediyor.uzun süredir takımdanayrı kalan Savic, Fenerbahçe maçıöncesi takımla çalışıyor. Karadağlı stoperiniyileşmesiyle birlikte son haftalarda stoperdeoynayanŞenol Güneş'in bu konuda kararsız olduğuöğrenildi. Sakatlıktan çıkar çıkmaz oyuncununbüyük bir maçta ilk 11'de oynatılmasının riskliolacağını düşünen Güneş, sağlık heyetininkararına göre hareket edecek. Savic ise bumaçta oynamak istediğini iletti.