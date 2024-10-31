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Giriş Tarihi: 31.10.2024

Bir maçtan fazlası

Alınacak üç puan moral ve öz güven kazanmanın yanı sıra, tarafatrlarla kenetlenmeyi sağlayacak. Aksi bir sonuç geleceğe dair hesaplar ıbozacak

YUNUS EMRE SEL
Bir maçtan fazlası
Sezona Avrupa'ya vedanın şokuyla başlayan, teknik direktör değişimi yaşayan, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 12 puan toplayıp zirvenin 16 puan gerisine düşen Trabzonspor için Fenerbahçe karşılaşması, yeniden ayağa kalkmak adına fırsat olarak görülüyor. Göztepe yenilgisi sonrası 'Bazı kararlar almamız gerekecek' diyerek kadro dışı sinyalini veren teknik direktör Şenol Güneş, atacağı adımları F.Bahçe maçı sonrasına bıraktı. Hedef; 3 puanı alarak hem moral ve öz güven kazanmak hem de taraftarla yeniden kenetlenmeyi sağlamak. Güneş toplantılarda "Morali düzeltmek için kendi adımıza yeni bir heyecana ihtiyacımız var" ifadelerini kullanırken, bu sezon kurtarışlarıyla daha kötü sonuçları önleyen kaptan Uğurcan Çakır da sorumluluk üstlendi. Milli kaleci, "Trabzonspor bu tür zorluklardan hep çıkmıştır, yine çıkacaktır. Bunu el ele vererek atlatmalıyız" diyerek takım arkadaşlarını motive ediyor.

SAVİC SORU İŞARETİ
Trabzonspor'da uzun süredir takımdan ayrı kalan Savic, Fenerbahçe maçı öncesi takımla çalışıyor. Karadağlı stoperin iyileşmesiyle birlikte son haftalarda stoperde oynayan orta saha orijinli Mendy ve Lundstram'ın asıl mevkilerine çekilmesi beklenirken Şenol Güneş'in bu konuda kararsız olduğu öğrenildi. Sakatlıktan çıkar çıkmaz oyuncunun büyük bir maçta ilk 11'de oynatılmasının riskli olacağını düşünen Güneş, sağlık heyetinin kararına göre hareket edecek. Savic ise bu maçta oynamak istediğini iletti.

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Bir maçtan fazlası
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