Bir maçtan fazlası

Sezona Avrupa'ya vedanın şokuyla başlayan, teknik direktör değişimi yaşayan, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 12 puan toplayıp zirvenin 16 puan gerisine düşen
Trabzonspor için Fenerbahçe karşılaşması, yeniden ayağa kalkmak adına fırsat olarak görülüyor. Göztepe yenilgisi sonrası 'Bazı kararlar almamız gerekecek'
diyerek kadro dışı sinyalini veren teknik direktör Şenol Güneş, atacağı adımları F.Bahçe maçı sonrasına bıraktı. Hedef; 3 puanı alarak hem moral ve öz güven kazanmak hem de taraftarla yeniden kenetlenmeyi sağlamak. Güneş toplantılarda "Morali düzeltmek için kendi adımıza yeni bir heyecana ihtiyacımız var"
ifadelerini kullanırken, bu sezon kurtarışlarıyla daha kötü sonuçları önleyen kaptan Uğurcan Çakır da sorumluluk üstlendi. Milli kaleci, "Trabzonspor bu tür zorluklardan hep çıkmıştır, yine çıkacaktır. Bunu el ele vererek atlatmalıyız"
diyerek takım arkadaşlarını motive ediyor.
SAVİC SORU İŞARETİ
Trabzonspor'da
uzun süredir takımdan
ayrı kalan Savic, Fenerbahçe maçı
öncesi takımla çalışıyor. Karadağlı stoperin
iyileşmesiyle birlikte son haftalarda stoperde
oynayan orta saha orijinli Mendy ve Lundstram'ın asıl mevkilerine çekilmesi beklenirken
Şenol Güneş'in bu konuda kararsız olduğu
öğrenildi. Sakatlıktan çıkar çıkmaz oyuncunun
büyük bir maçta ilk 11'de oynatılmasının riskli
olacağını düşünen Güneş, sağlık heyetinin
kararına göre hareket edecek. Savic ise bu
maçta oynamak istediğini iletti.