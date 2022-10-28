Biraz da şansın olacak!

Fırtına'nın son 32'ye kalması için Ferencvaros'u yenmesi kadar diğer maçtan çıkacak sonuç da önem taşıyorİLK yarıda her iki takım da birer gol bulmayı başardı. 37. dakikada Umut Bozok'un hatalı pasını Bukari, Katai'ye aktardı. Bu futbolcu da düzgün bir vuruşla topu sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 1-0 39. Bakasetas'ın ceza alanı dışı sağ çaprazından kullandığı serbest atışta, rakip oyuncunun sırtından seken meşin yuvarlak kaleci Borjan'ın üzerinden filelere gitti: 1-1.Trabzonspor oyuncu değişiklikleri ile skoru değiştirmeye çalışsa da lider olma umutlarıyla geldiği Belgrad deplasmanından, gruptan çıkma şansını zora sokmuş bir şekilde geri döndü.Trabzonspor'un tecrübeli 10 numarası Anastasios Bakasetas, gollerine dün akşam da devam etmesine rağmen yenilgiyi engelleyemedi. Serbest atışından ağları sarsan Yunan yıldız, bu sezon 7. golüne ulaşırken 7 de asist yaptı. 29 yaşındaki oyuncu, Süper Kupa'da 1 gol, Süper Lig'de 3 gol ve 3 asist, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1 gol, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ise 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Skora toplamda 13 kez katkı sağladı.diğer maçında Ferencvaros evinde Monaco ile berabere kaldı: 1-1. Fransız ekibi Ben Yedder'in golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi takımın golü Zachariassen'den geldi. Bu sonuçla Macar temsilcisi gruptan çıkmayı garantiledi. Diğer üç takımın tur şansı ise önümüzdeki hafta perşembe günü oynanacak son maçlara kaldı.Trabzonspor, Kızılyıldız'ın ikinci golünden sonra rakip ceza sahasında büyük baskı kurdu. Bordo-mavili ekip karşılaşmada 16 şut bulurken 6'sında isabet sağladı. Ancak bunların sadece birisini golle sonuçlandırabildi. Fırtına, topla oynamada da rakibine %62'ye %38 üstünlük sağladı.Trabzonspor, Avrupa kupalarında deplasmanlarda 1163 gündür galip gelemiyor. Çıktığı son 14 maçta dış sahada kazanamayan bordo mavililer en son 2019-2020 sezonunda mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda AEK Atina'yı 3-1 yenmişti.