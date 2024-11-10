Birçok oyuncu gidecek!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçtan sonra önemli açıklamalar yaparken operasyon sinyali verdi. Tecrübeli hoca şunları söyledi, "Üzülmek bile yeterli değil. Kâbus, felaket bir oyun oldu. Beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Kendime kızıyorum. Geldiğimiz ilk günden beri hayal ettiğimiz futbolu oynatmak istiyoruz. Ama bir türlü çıkışı yapamadık. Travma var oyuncularda, kendi iç dünyalarında. Kadro içinde bir hareketlilik yapılabilir. Kendi adıma, oyuncular adına her şeyi yönetime iletmek gerekiyor. Başkanla, yönetimle görüşmek lazım. Ne olursa olsun oynadığımız oyun bizi tatmin etmiyor. Eldeki oyuncularla olmuyor. Trabzonspor'da birçok oyuncu gidecektir, birçok oyuncu da gelecektir."