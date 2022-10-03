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Giriş Tarihi: 3.10.2022

Bitirim ikili!

YUNUS EMRE SEL
Bitirim ikili!

Trabzonspor’da Ferencvaros maçının ardından Kayserispor karşısında da Gomez asist yaptı, Umut Bozok da golünü atıp 3 puanı getirdi

Trabzonspor'un golcülerinin iş birliği, Kayserispor maçında yine ön plana çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Maxi Gomez başarılı bir performans sergilerken, sonradan dahil olan Umut'un attığı galibiyet golünün asistini yapan isim oldu. Uruguaylı forvet, Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros mücadelesinde de Umut'a gol pası veren isimdi. Bu arada Avrupa Ligi'nde 1 gol ve 1 asisti bulunan Gomez, ligde ilk asistini de gerçekleştirdi ancak 26 yaşındaki futbolcu henüz golle tanışamadı. Umut ise müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Umarım bir sonraki maçta ben Gomez'e asist yaparım" diye konuştu.

AVCI MOTİVASYONU
Trabzonspor, 2-1'lik Kayserispor galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, maç öncesi oyuncularına, "İyi bir futbolcu grubusunuz. Sizinle oyunu ve taktiği konuşabiliyorum. Oyun içinde inişler çıkışlar olabilir. Üst üste koyarak gidiyoruz, bıraktığımız yerden yola devam ediyoruz" şeklinde motivasyon konuşması yaptığı görüldü.

DJANİNY TAKIMA DÖNDÜ
TRABZONSPOR, ara vermeden hafta içerisinde Monaco ile oynayacağı Avrupa Ligi maçının hazırlıklarına başladı. Kayseri'de 90 dakika sahada kalan isimler rejenerasyon antrenmanı gerçekleştirirken, diğer futbolcular taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Sakatlığı nedeniyle Kayserispor ile oynanan maçta forma giyemeyen Djaniny Semedo da antrenmana katıldı.

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Bitirim ikili!
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