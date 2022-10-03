Bitirim ikili!

Trabzonspor'un golcülerinin iş birliği, Kayserispor maçında yine ön plana çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Maxi Gomez başarılı bir performans sergilerken, sonradan dahil olanisim oldu. Uruguaylı forvet, Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros mücadelesinde de Umut'a gol pası veren isimdi.ancak 26 yaşındaki futbolcu henüz golle tanışamadı. Umut ise müsabakanın ardından yaptığı açıklamada,diye konuştu.Trabzonspor, 2-1'lik Kayserispor galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, maç öncesi oyuncularına, "İyi bir futbolcu grubusunuz. Sizinle oyunu ve taktiği konuşabiliyorum. Oyun içinde inişler çıkışlar olabilir. Üst üste koyarak gidiyoruz, bıraktığımız yerden yola devam ediyoruz" şeklinde motivasyon konuşması yaptığı görüldü.TRABZONSPOR, ara vermeden hafta içerisinde Monaco ile oynayacağı Avrupa Ligi maçının hazırlıklarına başladı. Kayseri'de 90 dakika sahada kalan isimler rejenerasyon antrenmanı gerçekleştirirken, diğer futbolcular taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Sakatlığı nedeniyle Kayserispor ile oynanan maçta forma giyemeyen Djaniny Semedo da antrenmana katıldı.