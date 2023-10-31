Bitmeyen kâbus

Trabzonspor'un deplasman fobisi sürüyor.bordo- mavililer, Abdullah Avcı'nın ikinci dönemindeki ilk deplasmanda da Karagümrük'e 2 puan bıraktı. Fırtına, son iki sezonda dış sahada oynadığı 23 maçın sadece 6'sını kazandı. 14 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.Teknik direktör Abdullah Avcı, bu kötü istatistiğe dur demek için cumartesi günü Kadıköy'de F.Bahçe'nin karşısına çıkacak.Trabzon sol kanat sıkıntısını çözemedi. Büyük umutlarla transfer edilen Hırvat futbolcu Orsic, oynamadan sezonu kapattı.Visca, Bardhi, Fountas bu mevkide denenen diğer isimler oldu. Karagümrük maçı öncesi Trezeguet'nin sakatlanmasıyla Abdullah Avcı, tercihini Fountas'tan yana kullandı. Sol kanatta bu sezon en fazla ilk 11'de sahaya çıkan futbolcu 4 kezle Enis Bardhi oldu.Trabzonspor'da Bakasetas'ın yokluğu derinden hissediliyor. Karagümrük maçında kaleyi bulan şutu olmayan bordo-mavili takımın taraftarları, Yunan futbolcunun Fenerbahçe maçına yetişmesini dört gözle bekliyor. Bu sezon forma giydiği müsabakalarda 2.3 şut ortalaması bulunan Bakasetas'ın tedavi sürecini, Abdullah Avcı da yakından takip ediyor.