Biz böyle güzeliz

Merkez üssü Kahramanmaraş olan toplam 10 ili etkileyen asrın felaketinde 13 gün geride kalırken, acımız dünkü gibi taze…Enkaz altında her gün yeni bir mucizeye tanıklık ederken,Özellikle spor dünyasında oluşan dostluk iklimi, unutulan güzellikleri yeniden hatırlattı.Yaşanan deprem sonrası futbol dünyasındakiMaçlarda birbirlerinin tribünlerine girmesi yasak olan Dört Büyükler, ortaya koyduğu dayanışmayla bunu yıktı. Farklı renklere gönül veren taraftarlar, kendi takımlarının formalarıyla yardım üssüne dönen rakip statlarda koli yaparken boy gösterdi. Ardından Trabzonspor'un Basel maçında aynı tribünde omuz omuza verdi.Normal zamanda kazanılan yıldızlar üzerinden bile fırtına koparan kulüplerin armaları, aynı afişin üzerine yıldızları olmadan dizildi ve depremzedeler için kalkan tırların üzerine gururla asıldı.Galatasaray Stadı'nda yediği küfürler nedeniyle milli takım kariyerine nokta koyanFutbolculuğunda Volkan'a tepki gösteren taraftarlar, "Seni yanlış tanımışız" paylaşımları yaptı, Galatasaray divan kurulu üyeleri şubat ayı toplantısında Volkan Demirel'i alkışladı. Galatasaray'ın eski futbolcusu Melo, oynadığı dönemde düşman olarak gördüğü Demirel içindiyerek geçmişe sünger çekti.EN ufak hatada bir bardak suda fırtınalar koparan, demeç savaşlarına giren kulüp başkanları kol kola girip dostluk mesajları verdi. Trabzonspor'un Basel ile oynadığı maça adeta çıkarma yapıldı. TFF ve kulüpler dostluk ve kardeşlik açıklamaları yaptı. Aynı zamanda birbirlerini iyiliğe davet eden sosyal medya gönderilerini kendi sitelerinden paylaşarak güç birliği yaptı.Şimdi akıllarda sadece bir soru var. Bu güzel dostluk ortamı maçlar başladığında yerini gereksiz çekişmelere bırakır mı? Çalınan yanlış bir düdükte, çekilen yanlış bir ofsayt çizgisinde yine ortam savaş alanına döner mi? Biz bu dostluk ve kardeşlik ortamını çok sevdik. Umarız devam eder ve futbol büyüklerinin anlattığı gibi yine yarı yarıya ayrılan tribünlerde omuz omuza maçlar izlenir.Bu milat olsunÖNCELIKLE yaşanan büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, enkaz altından çıkarak, bizlere umut olan insanlarımıza da acil şifalar diliyorum. Yaşanan afet çok büyük. Zaten asrın felaketi diyerek bunu belirttik. Bu sıkıntılı süreçteSaha dışında yardımlaşmada müthiş bir yarış içine girdiler. Zorlukları aşmak için de kol kola girdiler. Artık bu bir milat olsun. Çünkü benzer durumları, yaşanan başka felaketler sonrasında da gördük ama uzun sürmedi. Yine eski ortama dönüldü. Trabzon-Basel maçındaki tribünleri normal zamanda da görmek güzel olur.İhtiyacımız varTRABZON'DA tribünlerden yansıyan görüntüde 4 Büyük takımın taraftarları kol kola girerek maç izledi. Tek yürek, tek vücut oldular. Kulüp yöneticileri depremzedelere yardım konusunda büyük bir dayanışma sergiledi. Bu felaket spor dünyasında yaşanan kavgalara son verme konusunda iyi bir örnek olmalıdır. Futbolumuzun böyle barış, sevgi ve dayanışmaya çok ihtiyacı var. Rekabette de yöneticiler kol kola girmeyi becerebilirlerse, Türk futbolu hızla yukarı doğru tırmanır ve dünyaya örnek olur.Bizim geleneğimizBU acı günlerdeki en güzel şey; bize 'Millet' olduğumuzu hatırlatması… Bir gün önce birbirinin boğazını sıkanlar, demediklerini bırakmayanlar, bir gün sonra aynı siper de ülke için mücadele ettiler. Hepimiz o insanların acısını yaşadık, yarasını sarmaya çalıştık. Bu noktada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un aslında bir spor kulübü değil, ülkenin en önemli sivil toplum kuruluşu olduklarını da gördük. Çatılarının altına yardımseverleri topladılar, hızlıca organize oldular, kaynak yarattılar, aslında attıklarının sadece 'gol' olmadığını gösterdiler. Hepsine helal olsun!Süreklilik önemliMANEVI yönü çok yüksek bir toplumuz. Bu coğrafyanın genlerinde zor zamanlarda çok çabuk bir araya gelebilmek var. Her türlü sıkıntıyı bir kenara bırakıp, bir anda el ele, gönül gönüle oluyoruz. Trabzonspor-Basel maçında da bunun son yansımalarını gördük ve mutlu olduk. Önemli olan hoşgörü ve empatiyi sürekli kılabilmek. Futbol tribünlerinde son yıllarda rüzgârları hep sert estiriyoruz.