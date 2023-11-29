Biz çok acıktık hakkınızı helal edin!

SİVAS dönüşü Trabzonspor'da bazı futbolcular, gece havalimanında büfeden aldıkları yiyeceklerin parasını bırakarak helallik istedi. Uçak rötar yapınca acıkan Enis Destan ve Eren Elmalı'nın da aralarında bulunduğu bazı oyuncular, 02.00'de personel olmayan büfeden çikolata ve bisküvi aldı. Eren yazdığı notta,mesajını yazdı. Kafeteryanın işletmecisi Ethem Soner Yıldırım ise sabah gördüğü notun kendisini duygulandırdığını söyledi.