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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Biz çok acıktık hakkınızı helal edin!

Biz çok acıktık hakkınızı helal edin!
SİVAS dönüşü Trabzonspor'da bazı futbolcular, gece havalimanında büfeden aldıkları yiyeceklerin parasını bırakarak helallik istedi. Uçak rötar yapınca acıkan Enis Destan ve Eren Elmalı'nın da aralarında bulunduğu bazı oyuncular, 02.00'de personel olmayan büfeden çikolata ve bisküvi aldı. Eren yazdığı notta, "Çok acıktığımız için çikolata ve bisküvi aldık. Parayı pipetlerin altına bıraktık. Hakkınızı helal edin" mesajını yazdı. Kafeteryanın işletmecisi Ethem Soner Yıldırım ise sabah gördüğü notun kendisini duygulandırdığını söyledi.

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Biz çok acıktık hakkınızı helal edin!
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