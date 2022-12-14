Bizde yarış bitmez

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yönetimi Topluluğu'nun düzenlediği söyleşiye katıldı. Geçen sezona göre bu sezon takımın neden geride kaldığı yönündeki bir soruya,yanıtını veren tecrübeli hoca,şeklinde konuştu.Öte yandan Trabzonspor'un Antalya kampına pasaportunda yaşadığı sıkıntı nedeniyle geç katılan Lahtimi, bu nedenle hazırlık maçlarında süre alamamıştı. Kocaeli'nde oynanan Kasımpaşa maçının ardından futbolculara 2.5 gün izin veren Abdullah Avcı, Faslı oyuncuya,dedi.başarılı oyuncusu Anastasios Bakasetas, Yunanistan'da düzenlenen PSAPP 2022 ödüllerinde '2021- 22 Sezonunun Yurt Dışındaki En İyi Yunan Futbolcusu' seçildi. Meslektaşlarının oylarıyla birlikte bu ödüle layık görülen 29 yaşındaki orta saha, "Çok onur duydum. Duygularım karışık. Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz ama asla pes etmemeliyiz" diye konuştu.