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Giriş Tarihi: 9.5.2023

Bjelica: 6 veya 8 transfer olacak

YUNUS EMRE SEL
Bjelica: 6 veya 8 transfer olacak
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, rakipten 1 oyuncu atılınca işlerinin kolaylaştığını söyledi. Hırvat çalıştırıcı, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. 3-5-2 en beğendiğim sistem değil ama bugün (dün) takımın ihtiyacı olan sistem buydu ve bu yüzden sahaya böyle çıkmak doğru olandı. Bir antrenör, takımın ihtiyaçlarına göre formül bulmalı. Arif Boşluk elinden geleni yapmaya çalıştı. İlk maçı ama bu son olmayacak. Siopis, Denswil ve Trezeguet, Fenerbahçe maçına kadar dönecekler. Kiralıklarla beraber bazı oyuncular ayrılacak. Yeni sezon için 6 veya 8 transfer yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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Bjelica: 6 veya 8 transfer olacak
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