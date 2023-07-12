Bjelica yarışmayanı sevmez

Trabzonspor'un yeni sezondaki en önemli silahlarından biri olması beklenen Mislav Orsic, hedefinin kupalarla dolu bir sezon olduğunu söyledi.belirten Hırvat sol kanat, hocası Nenad Bjelica için ise şunları söyledi: "Antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun her zaman yarışmayı teşvik eden birisidir.Umarım bunu takım üzerinde inşa eder ve daha çok kazanan taraf oluruz.Bütün herkesin bir takım olarak işlemesini istiyor.""Arda Güler yaşında Madrid'e gidebilmek zaten harika bir şans. Modric ile birlikte olacak. Umarım ondan çok şey öğrenir, onun gibi bir kariyere sahip olur. 37-38 yaşında hala harika performans sergiliyor."