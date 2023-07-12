Bjelica yarışmayanı sevmez

“Kupalarla dolu bir sezon olmasını istiyorum. Nenad Bjelica her zaman yarışmayı teşvik eder, herkesin takım olarak iyi mücadele etmesini ister.”
Trabzonspor'un yeni sezondaki en önemli silahlarından biri olması beklenen Mislav Orsic, hedefinin kupalarla dolu bir sezon olduğunu söyledi. Rekabetçi birligde mücadeleetmenin kendisinide motiveettiğini belirten Hırvat sol kanat, hocası Nenad Bjelica için ise şunları söyledi: "Antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun her zaman yarışmayı teşvik eden birisidir. Dar alanolsun, şut organizasyonuolsun, her zaman kazananve kaybeden vardır. Umarım bunu takım üzerinde inşa eder ve daha çok kazanan taraf oluruz. Hiçbir oyuncunun sistemdışına çıkıp kendi isteğinegöre oynamasına izinvermiyor. Bütün herkesin bir takım olarak işlemesini istiyor."
ARDA, MODRİC'TEN ÖĞRENMELİ
"Arda Güler yaşında Madrid'e gidebilmek zaten harika bir şans. Modric ile birlikte olacak. Umarım ondan çok şey öğrenir, onun gibi bir kariyere sahip olur. 37-38 yaşında hala harika performans sergiliyor."