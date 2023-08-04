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Giriş Tarihi: 4.8.2023

Bjelica’dan Ömür’e yakın ilgi

Bjelica’dan Ömür’e yakın ilgi
Trabzonspor'da ligin başlamasına az bir zaman kala kamp dönemini en iyi geçiren isimlerden Abdülkadir Ömür'e, teknik direktör Nenad Bjelica da yakın ilgi gösteriyor. Hırvat teknik adam, son yapılan antrenmanda saha içerisinde milli futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirdi. Yeni sezonda Ömür'ü önemli bir yere konumlandırmayı planlayan Bjelica, kendisine geçmişteki en iyi dönemlerine ulaşma konusunda gereken tüm desteği vermeye hazır olduğunu iletti. 4-3-3'lük yeni planda merkez orta sahada görevlerini yerine getirmeye çalışan Ömür'den, 51 yaşındaki hoca özellikle hücumda daha fazla sorumluluk almasını istiyor.

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Bjelica’dan Ömür’e yakın ilgi
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