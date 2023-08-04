Bjelica’dan Ömür’e yakın ilgi

ligin başlamasına az bir zaman kala kamp dönemini en iyi geçiren isimlerden Abdülkadir Ömür'e, teknik direktör Nenad Bjelica da yakın ilgi gösteriyor. Hırvat teknik adam, son yapılan antrenmanda saha içerisinde milli futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirdi. Yeni sezonda Ömür'ü önemli bir yere konumlandırmayı planlayan Bjelica,iletti. 4-3-3'lük yeni planda merkez orta sahada görevlerini yerine getirmeye çalışan Ömür'den, 51 yaşındaki hoca özellikle hücumda daha fazla sorumluluk almasını istiyor.