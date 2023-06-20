Bruno Petkovic’i Bjelica alacak!

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da gündemin ilk sırasında yer alan Bruno Petkovic için teknik direktör Nenad Bjelica bizzat devreye giriyor. Eski öğrencisi olan vatandaşını kadroya katmayı çok isteyen Hırvat çalıştırıcı, hem 28 yaşındaki forvetle hem de daha önce çalıştığı Dinamo Zagreb ile temasa geçecek.Bordomavililer bunu önemli bir avantaj olarak görürken, Slovenya'da aynı yerde kamp yapılacağını öğrenen Bjelica'nın bu sırada Zagreb ile iletişim kuracağı öğrenildi.Bu arada bir yıllık daha sözleşmesi bulunan golcü futbolcu için istenen 4 milyon Euro'luk bonservis bedelini yüksek bulan Trabzonspor yönetimi de rakamı aşağı çekmek için görüşmelerini sürdürüyor.