Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Bruno Petkovic’i Bjelica alacak!
Giriş Tarihi: 20.6.2023

Bruno Petkovic’i Bjelica alacak!

YUNUS EMRE SEL
Bruno Petkovic’i Bjelica alacak!

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, eski öğrencisini transfer edebilmek için Dinamo Zagreb ile direkt iletişime geçecek

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da gündemin ilk sırasında yer alan Bruno Petkovic için teknik direktör Nenad Bjelica bizzat devreye giriyor. Eski öğrencisi olan vatandaşını kadroya katmayı çok isteyen Hırvat çalıştırıcı, hem 28 yaşındaki forvetle hem de daha önce çalıştığı Dinamo Zagreb ile temasa geçecek. Oyuncu için Trabzonspor dışında resmi teklif yapan bir kulüp olmadığı kaydedildi. Bordomavililer bunu önemli bir avantaj olarak görürken, Slovenya'da aynı yerde kamp yapılacağını öğrenen Bjelica'nın bu sırada Zagreb ile iletişim kuracağı öğrenildi.

4 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Bu arada bir yıllık daha sözleşmesi bulunan golcü futbolcu için istenen 4 milyon Euro'luk bonservis bedelini yüksek bulan Trabzonspor yönetimi de rakamı aşağı çekmek için görüşmelerini sürdürüyor. Petkovic'in de Bjelica ile çalışmaya istekli olduğu gelen haberler arasında.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Asgari ücret için zam mesaisi: Başkan Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ı kabul etti
Son dakika haberleri: A Milli Takım’dan görkemli galibiyet! Nefes kesen maçta Arda ve Umut, Galler'i yıktı...
CHP'deki koltuk savaşında yeni perde! Faik Öztrak'tan İmamoğlu'na 'Genel Başkanlık' göndermesi: Kendi işinizi yapın
SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş fahiş kira açıklaması! Asgari ücret ne zaman belli olacak?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Kiraya yüzde 25 zam sınırı uzatılıyor
Başkan Erdoğan belgeseli hazırlayan Rus gazeteci Gusman: Liderliği dünya için önemli
İYİ Parti'de kongre öncesi bomba kulis: İttifak bize zarar verdi
Kalyon'dan dev hamle! Avrupa'nın en büyük projelerinden biri olacak
Terlik şu veya bu olsa, ne fark eder!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bruno Petkovic’i Bjelica alacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA