Bu ‘bravo’ ne için!

Süper Lig'de 6. hafta sona ererken Türkiye Futbol Federasyonu, VAR kayıtlarını yine YouTube hesabından yayınladı. Beşiktaş-Eyüpspor mücadelesinde her iki takım lehine de verilen penaltıların diyaloglarının yanı sıra 0-0 biten Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşmasındaki konuşmalar da vardı.İşte orta hakem Volkan Bayarslan ve VAR hakemi Erkan Engin'in diyaloğu… "VAR: Volkan abi, atak başlangıcında potonsiyel bir el yüzeden dolayı sahada inceleme öneriyorum.(Hakeme) Abi önce temas noktasını göreceksin elin yüzde olduğu bu açıdan. (Operatöre) Yavaş çekimde oynat. Orta hakem:VAR: (Hakem golü iptal edeceği sırada) Bravo." Sosyal medyada Trabzonsporlu taraftarlar, bu "Bravo" sesine büyük tepki gösterdi.şeklinde yorumlar yapıldı.TRABZONSPOR da 'Bravo Size!' başlığıyla şu açıklamayı yaptı: "VAR kayıtları, Türk futbolunun artık kanayan bir yara değil, çürüyen bir beden olduğunu ilan etmektedir. Bir hakem, gözlerinin önünde cereyan eden hakikati görmezden gelerek "var" olanı yok sayıyor; çünkü ona bir başkası tarafından buyurulan talimat, adaletten daha değerli. Ve sonra o ironik kelime dökülüyor: "Bravo." Erkan Engin'in ağzından çıkan bu tek kelime; futbolun kalbine saplanmış hançerin ucudur. Volkan Bayarslan kendi iradesinden, mesleğinin onurundan ve oyunun ruhundan ödün verirken o sahada sadece Trabzonspor'un golü değil, futbolun ta kendisi iptal ediliyor. Bir hakem, adaleti çiğneyerek 'bravo' kazanıyor; işte Türk futbolunun geldiği yer tam olarak burasıdır. Ama bravo size, futbolu bu kokuşmuş düzenin çarklarında öğütenler! Bravo, bu güzel oyunu kendi kirli hesaplarınıza meze yapanlar! Unutmayın, gerçek asla kaybolmaz, sadece bir süreliğine susturulur."