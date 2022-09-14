Bu durumu kabul etmeyeceksiniz

Trabzonspor'da, Adana Demirspor mağlubiyeti moralleri iyice bozdu. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu durumu kabullenmeyeceklerini söyledi. Karşılaşmanın ardından soyunma odasında talebeleriyle bir toplantı yapan 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Kaybetmek de kazanmak da futbolun içerisinde var.Şampiyonluklar sonrasında bazen bu tür dönemler olabiliyor. Sorunları tespit edeceğiz ve çözmek adına gereken her şeyi birlikte yapacağız. Ben durumu kabul etmiyorum, siz de kabul etmeyin, etmeyeceksiniz. Ayağa kalkacağız" dedi.