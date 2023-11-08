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Giriş Tarihi: 8.11.2023

Bu enerji devam etmeli

YUNUS EMRE SEL
Bu enerji devam etmeli

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, camiaya çağrı yapıp Konyaspor maçını yeni hedef olarak gösterdi

F.Bahçe'yi deplasmanda devirip sarı-lacivertlilerin galibiyet serisine nokta koyan Abdullah Avcı, dün idmanda açıklamalarda bulundu. "F.Bahçe dosyasını kapattık" diyen Avcı, tüm konsantrasyonlarının da Konya karşılaşmasında olduğunun altını çizdi. Yakalanan enerjinin Konya maçına yansıması gerektiğini de söyleyen deneyimli teknik adam, şöyle devam etti: "Bütün motivasyonumuz, cuma günü taraftarlarımızın stadyumu tam doldurması. Onlar olduğu sürece hep daha iyisini, çok daha iyisini yapıyoruz. Baskılı oynayan, sayısal olarak rakipten daha fazla her yerde bulunan bir takım olmak istiyoruz. Umarım bunun karşılığını alarak devam ederiz."

MENDY HAFTANIN 11'İNDE11
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Bu enerji devam etmeli
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