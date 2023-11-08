Bu enerji devam etmeli

F.Bahçe'yi deplasmanda devirip sarı-lacivertlilerin galibiyet serisine nokta koyan Abdullah Avcı, dün idmanda açıklamalarda bulundu.diyen Avcı, tüm konsantrasyonlarının da Konya karşılaşmasında olduğunun altını çizdi. Yakalanan enerjinin Konya maçına yansıması gerektiğini de söyleyen deneyimli teknik adam, şöyle devam etti: "Bütün motivasyonumuz, cuma günü taraftarlarımızın stadyumu tam doldurması. Onlar olduğu sürece hep daha iyisini, çok daha iyisini yapıyoruz.Umarım bunun karşılığını alarak devam ederiz."YENİtransferler arasında en çok öne çıkan isim olan Batista Mendy, Fransa'da haftanın en iyi 11'ine seçildi. Farklı ülkelerde forma giyen Fransız oyuncuların yer aldığı 11'de orta sahada Losilla ile birlikte yer alan Mendy, Fransa Milli Takımı hayali için de vites yükseltti