Bu enerji devam etmeli

F.Bahçe'yi deplasmanda devirip sarı-lacivertlilerin galibiyet serisine nokta koyan Abdullah Avcı, dün idmanda açıklamalarda bulundu. "F.Bahçedosyasını kapattık" diyen Avcı, tüm konsantrasyonlarının da Konya karşılaşmasında olduğunun altını çizdi. Yakalanan enerjinin Konya maçına yansıması gerektiğini de söyleyen deneyimli teknik adam, şöyle devam etti: "Bütün motivasyonumuz, cuma günü taraftarlarımızın stadyumu tam doldurması. Onlar olduğu sürece hep daha iyisini, çok daha iyisini yapıyoruz. Baskılıoynayan, sayısal olarakrakipten daha fazla heryerde bulunan bir takımolmak istiyoruz. Umarım bunun karşılığını alarak devam ederiz."
MENDY HAFTANIN 11'İNDE11
YENİtransferler arasında en çok öne çıkan isim olan Batista Mendy, Fransa'da haftanın en iyi 11'ine seçildi. Farklı ülkelerde forma giyen Fransız oyuncuların yer aldığı 11'de orta sahada Losilla ile birlikte yer alan Mendy, Fransa Milli Takımı hayali için de vites yükseltti