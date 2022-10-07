Bu gruptan çıkacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı,dedi. Tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Önümüzdeki hafta 3 maç var. Parça parça bunlara hazırlanacağız. Grupta son 3 maçın 2'si kendi evimizde.Bu seviyede 10 kişi kalmamamız gerekiyor.Taraftarlara teşekkür ediyorum. Biz iyi yoldayız, desteklerine devam etsinler.Az süre alması gerektiğini doktorlar tavsiye etti. Bugün planımız Bakasetas'ı kaybetmek değil, uzun vadede kazanmaktı. Bu nedenle yedek bıraktım."