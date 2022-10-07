Bu gruptan çıkacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bu seviyede 90 dakika11'e 10 oynamak kolaybir süreç değil. Ben bugruptan çıkacağımızıdüşünüyorum. Yarındanitibaren toparlanıp ligeen iyi şekilde hazırlanacağız" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Önümüzdeki hafta 3 maç var. Parça parça bunlara hazırlanacağız. Grupta son 3 maçın 2'si kendi evimizde. Hakemlerleilgili en ufak birşeyim yok. Verdiklerikararların hepsi doğru. Bu seviyede 10 kişi kalmamamız gerekiyor. Kendi oyuncumuzuo anlamda sorgulayabiliriz. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Biz iyi yoldayız, desteklerine devam etsinler. Bakasetas millitakımda sakatlandı. Ayağındaciddi bir kanama vardı. Az süre alması gerektiğini doktorlar tavsiye etti. Bugün planımız Bakasetas'ı kaybetmek değil, uzun vadede kazanmaktı. Bu nedenle yedek bıraktım."