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Giriş Tarihi: 7.10.2022

Bu gruptan çıkacağız

YUNUS EMRE SEL
Bu gruptan çıkacağız
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bu seviyede 90 dakika 11'e 10 oynamak kolay bir süreç değil. Ben bu gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Yarından itibaren toparlanıp lige en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Önümüzdeki hafta 3 maç var. Parça parça bunlara hazırlanacağız. Grupta son 3 maçın 2'si kendi evimizde. Hakemlerle ilgili en ufak bir şeyim yok. Verdikleri kararların hepsi doğru. Bu seviyede 10 kişi kalmamamız gerekiyor. Kendi oyuncumuzu o anlamda sorgulayabiliriz. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Biz iyi yoldayız, desteklerine devam etsinler. Bakasetas milli takımda sakatlandı. Ayağında ciddi bir kanama vardı. Az süre alması gerektiğini doktorlar tavsiye etti. Bugün planımız Bakasetas'ı kaybetmek değil, uzun vadede kazanmaktı. Bu nedenle yedek bıraktım."

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