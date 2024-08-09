Bu işin rövanşı var

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalabilmesi için 15 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da oynanacak karşılaşmayı 2 farklı kazanması gerekiyor. 1 farklı galibiyette oyun uzatmalara gider ve sonuç değişmezse, penaltılara geçilecek. Beraberlikte tur atlayan taraf Rapid Wien olacak. Trabzonspor elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Geçerse UEFA Avrupa Ligi'nde playoff'a kalacak.Trabzonspor, iş bitirici pivot santrfor eksikliğini Rapid Wien karşısında fazlasıyla hissetti. Etkisiz kalan Draguş, teknik ekip tarafından Nwakaeme ile değiştirildi. Nijeryalı yıldız, oyuna girdikten sonra ileri uçta görev yaptı. Enis'in de oyuna girmesinin ardından bordomavililer, çift forvete döndü ama aranan gol bir türlü gelmedi. Trabzonspor, 8 şutta 4 isabet sağlarken Rapid Wien 19'da 8 isabetle oynadı. Fırtına yapılan 24 ortanın da sadece 5'inde isabet buldu.Ligi elemelerindeki ilk iki maçta yaptığı kurtarışlarla Trabozon'un aldığı galibiyetlerde büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır, Rapid Wien karşısında da başarılı bir performans sergiledi. Tecrübeli eldiven 3 kritik topu çıkarmasına rağmen Grgic'i durduramadı.yeni transferlerinden Pedro Malheiro, maça iyi başladıklarını ancak şanssız bir gol yediklerini söyledi. Yıldız futbolcu, "İşler istediğimiz gibi gitmedi ama ben bu takımın geriden gelip turu geçeceğine eminim" dediSahada varlık gösteremedi. Rakip savunma arasında kaybolunca ve isabetli şut bile atamayınca kulübeye çekildi.On numara pozisyonundayken hayal kurdurtuyordu ancak dün sol kanatta kayboldu. Fiziksel olarak ezildi ve kendini gösteremedi.Sahaya adım atar atmaz varlığını hissettirdi. Fiziksel eksikliği net şekilde göze çarpıyor. Ancak teknik kapasitesiyle hücum aksiyonlarını yönlendirmeye çalıştı.Oyun içinde hızını kullanmaya gayret gösterdi. Ancak pas isabeti konusunda sıkıntıları var.Kendini çok geliştirmesi gerekiyor.Sahada Trabzonspor adına olumlu şeyler yapan nadir isimlerdendi.İlk maçı olmasına rağmen defansı ayakta tuttu ve liderlik ruhunu gösterdi.Maçın son bölümlerinde oyuna girdi. Onun dahil olmasıyla Trabzonspor, orta sahadaki boşlukları kapattı.İlk 11'in değişilmez ismi olacağını ortaya koydu.Ofansif orta saha görevinin artık ona göre olmadığı ortada.3 maçta da ilk 11'de olan Ozan'a kulübe yolu görünecek gibi duruyor.Trabzonspor'un orta sahası çabuk geçildi ve bunda en büyük pay Lundstram'ındı.Asıl görevini bırakıp, kendi savunmasının arasına gereğinden fazla girdi.10 dakika sahada kaldı. Son bölümdeki 'Kaos futbolunda' kendini gösteremedi. Takımın, ona ve isabetli ortalarına ihtiyacı var.DEĞERLENDİRME: ERHAN UZUNER