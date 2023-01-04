Bu kez tarih yazamadı!

Trabzonspor'da 2019-2020 sezonu öncesinde 16.5 milyon Euro'luk rekor bonservis ücretiyle Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü bordo-mavili takımda bekleneni veremedi.Trabzonspor'da sakatlık yaşayan ve cezalı duruma düşen, son maçlarda da teknik direktör Abdullah Avcı tarafından kadroda tercih edilmeyenTrabzonspor'daki ilk döneminde toplam