Bu kez tarih yazamadı!

Trabzonspor’daki ikinci dönemine büyük beklentilerle başlayan Yusuf Yazıcı, sadece 321 dakika oynayıp hayal kırıklığı yaşattı
Trabzonspor'da 2019-2020 sezonu öncesinde 16.5 milyon Euro'luk rekor bonservis ücretiyle Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü bordo-mavili takımda bekleneni veremedi. Karadeniz ekibindekiikinci döneminde lig veAvrupa'da 9 maçta toplam 321dakika süre alabilen tecrübeliorta saha, gol veya asist katkısıyapamadı. Trabzonspor'da sakatlık yaşayan ve cezalı duruma düşen, son maçlarda da teknik direktör Abdullah Avcı tarafından kadroda tercih edilmeyen 25 yaşındaki 10 numara,formsuzluğu nedeniyle deeleştirilerin hedefinde.
100 MAÇTA 22 DEFA AĞLARI SARSTI
Trabzonspor'daki ilk döneminde toplam 100resmi karşılaşmaya çıkan Yusuf Yazıcı, 7 bin 498dakika forma giyerken, 22 gol atmayı başarmıştı.