Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Bu kez tarih yazamadı!
Giriş Tarihi: 4.1.2023

Bu kez tarih yazamadı!

Bu kez tarih yazamadı!

Trabzonspor’daki ikinci dönemine büyük beklentilerle başlayan Yusuf Yazıcı, sadece 321 dakika oynayıp hayal kırıklığı yaşattı

Trabzonspor'da 2019-2020 sezonu öncesinde 16.5 milyon Euro'luk rekor bonservis ücretiyle Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü bordo-mavili takımda bekleneni veremedi. Karadeniz ekibindeki ikinci döneminde lig ve Avrupa'da 9 maçta toplam 321 dakika süre alabilen tecrübeli orta saha, gol veya asist katkısı yapamadı. Trabzonspor'da sakatlık yaşayan ve cezalı duruma düşen, son maçlarda da teknik direktör Abdullah Avcı tarafından kadroda tercih edilmeyen 25 yaşındaki 10 numara, formsuzluğu nedeniyle de eleştirilerin hedefinde.

100 MAÇTA 22 DEFA AĞLARI SARSTI
Trabzonspor'daki ilk döneminde toplam 100 resmi karşılaşmaya çıkan Yusuf Yazıcı, 7 bin 498 dakika forma giyerken, 22 gol atmayı başarmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

500 bin sözleşmeli kadroya geçti! Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni hakları
6'lı masada 'Türklük' krizi: İYİ Parti'den küçük ortak DEVA'ya rest
Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne fırına sığındı! Şoförü kaçtı Diagne kaldı!
6'lı masadaki adaylık bilmecesi komediye döndü: Bu kez sıra Ali Babacan'da! "En iyi şekilde yaparım"
Üniversiteli Irmak Aygen'in kahreden ölümü!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Antalya deplasmanında hata yapmadı! Kanarya, Antalyaspor’u geriden gelerek mağlup etti…
PKK ve Halk TV aynı dilde buluştu! Terörist Bese Hozat'tan küstah açıklama
Fransa'da sağlık sistemi çöktü! Hastalar acilde 90 saat bekliyor
Başörtülü intern doktoru ameliyathaneden kovduğu iddia edilen profesör açığa alındı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu kez tarih yazamadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA