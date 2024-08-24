Bu oyun kazandırır!

UEFA Konferans Ligi play-off ilk karşılaşmasında İsviçre ekibiFutbolcularının performansından memnun kalan ve keyfi yerine gelen bordomavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, kadroda yaptığı radikal değişimin karşılığını alırken skordan bağımsız futbolcularını tebrik etti.Gösterdikleri mücadelenin meyvesini rövanşta alacaklarını söyleyen Avcı'nın, "Verdiğiniz reaksiyon çok önemliydi.Zaman zaman bireysel performans eksikleri olsa da size olan güvenimi boşa çıkarmadınız. Çok iyi takım olacağımızı söylüyorum ve bunu yakın zamanda herkese göstereceğiz.ifadelerini kullandığı öğrenildi. Trabzonspor, rövanş karşılaşmasında