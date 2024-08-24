Bu oyun kazandırır!

UEFA Konferans Ligi play-off ilk karşılaşmasında İsviçre ekibi St. Gallen ile deplasmanda golsüz berabere kalan Trabzonspor, geride kalan haftalara nazaran daha iyi bir görüntü ortaya koydu.
Futbolcularının performansından memnun kalan ve keyfi yerine gelen bordomavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, kadroda yaptığı radikal değişimin karşılığını alırken skordan bağımsız futbolcularını tebrik etti. 61 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, karşılaşma sonrası soyunma odasında bu oyunu daha da güzelleştirebileceklerine işaret etti.
ÇOK İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ, HERKES GÖRECEK
Gösterdikleri mücadelenin meyvesini rövanşta alacaklarını söyleyen Avcı'nın, "Verdiğiniz reaksiyon çok önemliydi. Sahada oyun disiplinine bağlı kaldınız.
Zaman zaman bireysel performans eksikleri olsa da size olan güvenimi boşa çıkarmadınız. Çok iyi takım olacağımızı söylüyorum ve bunu yakın zamanda herkese göstereceğiz. Şimdi önümüzde bir final maçı kaldı. Bunu kazanıp adımızı Konferans Ligi'nde gruplara yazdıracağız"
ifadelerini kullandığı öğrenildi. Trabzonspor, rövanş karşılaşmasında St. Gallen'i 29 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Papara Park'ta konuk edecek.