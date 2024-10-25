Bu sorunu çözmeliyiz

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de gol konusunda sıkıntıda. Oynadığı 8 maçta ağları 8 kez sarsıp kısır bir görüntü çizen bordo- mavililer, geride kalan dönemdeki aynı süreçte 15 gol atmıştı.ve'in ardından en az gol atan takım durumunda olan Fırtına'da teknik direktör Şenol Güneş, bu soruna çözüm bulabilmek için harıl harıl çalışıyor. Hücuma daha iştahlı gitmeyi amaçlayan bir takım oluşturmak isteyen 72 yaşındaki hoca, kritik Göztepe sınavı öncesi kanat organizasyonları üzerinde durdu veLigde topa sahip olma (%57.6) ve pas yüzdesi (maç başı 389) karnesinde ikinci sırada yer alan