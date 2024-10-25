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Giriş Tarihi: 25.10.2024

Bu sorunu çözmeliyiz

Bordo-mavililer, ligde 8 maçta ağları 8 kez sarsarken geçen dönemki 15 gollük performansını aratıyor. Güneş, çalışmalarda kanat organizasyonlarına ağırlık verirken oyuncularına sık sık şut çekmeleri için direktifte bulunuyor

Bu sorunu çözmeliyiz
Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de gol konusunda sıkıntıda. Oynadığı 8 maçta ağları 8 kez sarsıp kısır bir görüntü çizen bordo- mavililer, geride kalan dönemdeki aynı süreçte 15 gol atmıştı. Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Adana Demir'in ardından en az gol atan takım durumunda olan Fırtına'da teknik direktör Şenol Güneş, bu soruna çözüm bulabilmek için harıl harıl çalışıyor. Hücuma daha iştahlı gitmeyi amaçlayan bir takım oluşturmak isteyen 72 yaşındaki hoca, kritik Göztepe sınavı öncesi kanat organizasyonları üzerinde durdu ve oyuncularına sık sık kaleye şut çekmeleri yönünde direktifte bulundu. Ligde topa sahip olma (%57.6) ve pas yüzdesi (maç başı 389) karnesinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor'da Güneş'in talebeleriyle sık sık toplantılar yaptığı kaydedildi.

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Bu sorunu çözmeliyiz
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