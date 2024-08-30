Fırtına Avrupa’da kayboldu

Bu takım çok iyi olacak! İnanıyorum
Bordo-mavililer önce Avrupa Ligi ardından da Konferans Ligi'ne erken veda edip grup aşamasını göremedi. Deneyimli teknik adam, Avrupa serüveninde ise bir hayli geride. Bu maçlarda 25 kez yenilen Abdullah Avcı 11 beraberlik alırken sadece 13 galibiyet gördü. Karşılaşma sonrasında Avcı, şunları söyledi: "ikinci yarı ve uzatmada her şeyi deneyen bir takım vardı. Pozisyonlar var. Sonuçlandıramama gibi bir durum var. İki maçın genelinde sonucu cebimize alabilirdik. Oyuncularım da çok üzgün. Bu durumu hak etmedik. Taraftarlardan özür diliyoruz. Ama hemen toparlanıp ligdeki maça odaklanacağız.
Taraftarın duygusunu anlıyorum. Bu takım iyi bir takım olacak. İddialıyım. Oyun her seferinde daha iyiye gidiyor."
ATTIĞI GOLE SEVİNEMEDİ
Beraberlik golünü kaydeden ve Trabzon'un 4 maçlık suskunluğuna son veren Enis Destan 76. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Enis oyundan acılar içinde çıkarken yerine Draguş girdi. 22 yaşındaki forvet, "Maçın değerlendirecek tarafı olduğunu düşünmüyorum. Çok üzgünüz. Bize 120 dakika destek verdikleri için taraftarlara teşekkür ederiz
" ifadelerini kullandı.
AVCI'YA TARAFTARDAN TEPKİ
MAÇIN ilk yarısında St. Gallen'in golü sonrasında tribünlerdeki ıslık sesleri ikinci yarıda desteğe döndü. Ancak penaltılarla giden turun ardından taraftarların bir bölümü statta Abdullah Avcı'yı istifaya davet ederken sosyal medyada da teknik ekibe yönelik tepkiler vardı. Karşılaşmanın ardından stat dışında toplanan taraftarlar bir kez daha Abdullah Avcı'yı istifaya çağırırken ardından olaysız şekilde dağıldılar...
25 MİLYON EURO FARK VARDI!
İki takım arasındaki ilk 11 değerlerindeki fark da göze çarptı. St. Gallen'in maça başlayan ilk 11'inin değeri 14.2 milyon Euro olarak hesaplanırken, bordo-mavililer ise 49 milyon Euro değere sahipti.