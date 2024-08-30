Fırtına Avrupa’da kayboldu

Bordo-mavililer önce Avrupa Ligi ardından da Konferans Ligi'ne erken veda edip grup aşamasını göremedi. Deneyimli teknik adam, Avrupa serüveninde ise bir hayli geride. Bu maçlarda 25 kez yenilen Abdullah Avcı 11 beraberlik alırken sadece 13 galibiyet gördü. Karşılaşma sonrasında Avcı, şunları söyledi: "ikinci yarı ve uzatmada her şeyi deneyen bir takım vardı.Taraftarın duygusunu anlıyorum. Bu takım iyi bir takım olacak. İddialıyım. Oyun her seferinde daha iyiye gidiyor."Beraberlik golünü kaydeden ve Trabzon'un 4 maçlık suskunluğuna son veren Enis Destan 76. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Enis oyundan acılar içinde çıkarken yerine Draguş girdi. 22 yaşındaki forvet," ifadelerini kullandı.MAÇIN ilk yarısında St. Gallen'in golü sonrasında tribünlerdeki ıslık sesleri ikinci yarıda desteğe döndü. Ancak penaltılarla giden turun ardından taraftarların bir bölümü statta Abdullah Avcı'yı istifaya davet ederken sosyal medyada da teknik ekibe yönelik tepkiler vardı.İki takım arasındaki ilk 11 değerlerindeki fark da göze çarptı. St. Gallen'in maça başlayan ilk 11'inin değeri 14.2 milyon Euro olarak hesaplanırken, bordo-mavililer ise 49 milyon Euro değere sahipti.