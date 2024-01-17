Bu transferlere herkes şaşıracak

Bir stoper ve bir orta saha takviyesi için uğraştıklarını söyleyen Doğan, duyanların ‘Yapma ya! Nasıl aldılar bunları?’ diyeceği çapta isimleri getireceklerini söyledi
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, YouTube kanalı Sporstube'a konuk oldu. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Doğan, çok çarpıcı ifadeler kullandı. Teknik direktör Abdullah Avcı ile yapılacak takviyeler konusunda görüştüklerini kaydeden Başkan, "Şuanda hocamızıntespit ettiğiiki oyuncuoldu. İkisiylede görüşmelerimiz devamediyor. Genç oyuncularda alacağız, çünkü maddiboyutu var. Geliştirip satabileceğimizoyuncular daalacağız. Para kazanmamızgerekiyor" dedi.
SIRADAN FUTBOLCULARI KADROYA KATMAYACAĞIZ
Görüşülen iki oyuncudan birinin stoper, diğerinin ise orta saha oyuncusu olduğunu ifade eden Doğan, yapılacak transferleri kimsenin tartışamayacağını belirterek, "Herkesin duyduğunda,'Yapma ya! Nasıl aldıbu oyuncuları?' diyeceği çaptaisimler gelecek" diye konuştu. Doğan, bu tarz futbolcuların dışında transfer yapmayacaklarını da sözlerine ekledi.
SADECE HAKEMLER DEĞİŞMİYOR
Hakemlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Başkanı, "Türk futbolundaher şey değişiyor, sadece hakemler değişmiyor.Ben işlerini iyi yaptıklarını düşünmüyorum.İnsan hata yapar; ama belli başlı hatalar aynıhakemler tarafından yapılınca insanın aklınabaşka şeyler geliyor" ifadelerini kullandı.