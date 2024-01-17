Bu transferlere herkes şaşıracak

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, YouTube kanalı Sporstube'a konuk oldu. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Doğan, çok çarpıcı ifadeler kullandı. Teknik direktör Abdullah Avcı ile yapılacak takviyeler konusunda görüştüklerini kaydeden Başkan,dedi.Görüşülen iki oyuncudan birinin stoper, diğerinin ise orta saha oyuncusu olduğunu ifade eden Doğan, yapılacak transferleri kimsenin tartışamayacağını belirterek,diye konuştu. Doğan, bu tarz futbolcuların dışında transfer yapmayacaklarını da sözlerine ekledi.Hakemlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Başkanı,ifadelerini kullandı.