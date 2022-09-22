Bundan sonra kaybetmek yok!

Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız galibiyetiyle moral bulan, ardından Süper Lig'de sahasında oynadığı maçta Gaziantep FK'yı son dakikada bulduğu golle 3-2 yenen Trabzonspor, milli araya gelecek adına umut vererek girdi.Özellikle ligde seri galibiyet hedefleyen Karadeniz ekibi, Avrupa Ligi'nde de çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.16 Ekim'dedeplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağımaça kadar puan kaybı istemeyenteknik direktör Abdullah Avcı'nın,milli arada kısa süre içinde karşılaşacaklarıtüm rakipleri analiz etmeyebaşladığı öğrenildi.TRABZONSPOR'UN geçtiğimiz sezon ulaştığı şampiyonlukta Denswil-Hugo ikilisi defansın göbeğinde uzun süre birlikte oynamıştı. Bu sezon ise teknik direktör Abdullah Avcı, yeni transfer Marc Bartra'nın yanında sürekli bir rotasyon içerisinde.Trabzonspor'da sağlık ekibine takviyeler devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, 2006 ve 2021 yılları arasında Başakşehir kulübünde fizyoterapist olarak görev yapan Yunan asıllı Ioakim Ipseftel'i de ekibe dahil etti. İzin bittikten sonra takım yeni fizyoterapist ile çalışmaya başlayacak.