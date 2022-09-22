Bundan sonra kaybetmek yok!

Önlerindeki yoğun maç trafiğini hasar almadan atlatıp takım üzerindeki istikrarsız görüntüyü silmek isteyen Trabzonspor Teknik Direktörü, zorlu rakiplerin detaylı analizlerine başladı
Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız galibiyetiyle moral bulan, ardından Süper Lig'de sahasında oynadığı maçta Gaziantep FK'yı son dakikada bulduğu golle 3-2 yenen Trabzonspor, milli araya gelecek adına umut vererek girdi. Sezonun başındainişli çıkışlı bir grafikyaşayan bordo-mavililer,milli aradan sonra istikrarlıbir görüntü çizmeyiplanlıyor. Özellikle ligde seri galibiyet hedefleyen Karadeniz ekibi, Avrupa Ligi'nde de çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
KAYSERİSPOR, MONACO VE KASIMPAŞA
Ligde 1 Ekim Cumartesi günüdeplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakolan bordo-mavililer, 6Ekim'de Avrupa Ligi'ndeki üçüncümaçında Monaco deplasmanına çıkacak.10 Ekim'de ise Kasımpaşa'yıkonuk edecek olan Trabzonspor, üçteüç hesapları yapıyor. 16 Ekim'dedeplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağımaça kadar puan kaybı istemeyenteknik direktör Abdullah Avcı'nın,milli arada kısa süre içinde karşılaşacaklarıtüm rakipleri analiz etmeyebaşladığı öğrenildi.
STOPERDE DEĞIŞIM SÜRECEK
TRABZONSPOR'UN geçtiğimiz sezon ulaştığı şampiyonlukta Denswil-Hugo ikilisi defansın göbeğinde uzun süre birlikte oynamıştı. Bu sezon ise teknik direktör Abdullah Avcı, yeni transfer Marc Bartra'nın yanında sürekli bir rotasyon içerisinde. LigdeVitor Hugo'yu; Avrupa maçlarındaise ağırlıklı olarak Denswil'i terciheden tecrübeli çalıştırıcının,ligin ilerleyen bölümlerindede bu değişimi devam ettirmedüşüncesinde olduğuöğrenildi.
FIRTINA'YA YENI FIZYOTERAPIST
Trabzonspor'da sağlık ekibine takviyeler devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, 2006 ve 2021 yılları arasında Başakşehir kulübünde fizyoterapist olarak görev yapan Yunan asıllı Ioakim Ipseftel'i de ekibe dahil etti. İzin bittikten sonra takım yeni fizyoterapist ile çalışmaya başlayacak.