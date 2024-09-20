Bunu yenilgi sayıyorum!

Trabzonspor'un başında Beşiktaş'tan sonra Kayserispor'la da berabere kalan Şenol Güneş, 2-2'lik skoru şu sözlerle yorumladı:Bazı şeyleri hayal ettiğimizi düşünüyordum ama rakip 10 kişi kaldıktan sonra kendimizi gösterdik.Kayseri uyum olarak bizden iyiydi. Bu şekilde hiçbir yol kat edemeyiz.Oyuncunun antrenmanda kendini göstermesi yetmez, maçta da gösterecek. Maçı 4-0, 5-0 da kaybedebilirdik. Bu sonucu yenilgi kabul ediyorum. 4 maçta 4 puan bize yakışmaz.SON saniyede gelen golün ardından Kayserispor Teknik Direktörü Burak yılmaz ile bordo-mavili taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Olay kısa sürede yatışırken, 39 yaşındaki teknik adam "Ben hayatım boyunca bu kulübe yanlış yapmadım. Trabzonspor'u çok seviyorum. Kendi takımımı da kazanmış sayıyorum" ifadesini kullandı.