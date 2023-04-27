Buradayız hocam!

Trabzonspor’un yıldız adayları, Hırvat hocanın gözüne girmek için şimdiden kıyasıya bir rekabetin içinde
Süper Lig'de iddiası kalmayan Trabzonspor'da son 7 karşılaşma,
gelecek adına büyük önem taşıyor. Yeni teknik direktör Nenad Bjelica'nın, "Gençlere şans vereceğiz. Onları görüp en azından önümüzdeki sene kuracağımız takımın resmini çizmeye çalışacağız" açıklaması hem kadroda bulunan hem de altyapıda yer alan oyuncularda büyük heyecan yarattı. A takım kadrosunda olanancak hiç forma şansı bulamayanve az süre alan oyuncular, kendilerini Hırvat hocaya göstermek için kıyasıya bir rekabete girdi.
HOCA VE BAŞKAN BİR ARAYA GELDİ
Trabzonspor'da bir süredir yapılması beklenen Başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Nenad Bjelica arasındaki görüşme de başkanın dün Trabzon'a gelmesiyle gerçekleşti. Toplantıda takımın durumu,sezon sonu gidecek ve kalacaklarkonuşuldu. Yeni sezonunplanlamasına ve transfer çalışmalarınaen kısa süre içinde başlanmasıiçin fikir birliğine varıldı.
NACİ ÜNÜVAR
19 yaşındaki sol kanat, 8 lig maçında 258 dakika oynadı. 1 gol-1 asist kaydetti.
TAHA ALTIKARDEŞ
19 yaşındaki stoper, Süper Lig'de hiç şans bulamadı.
ARİF BOŞLUK
19 yaşındaki sol bek, 2 Türkiye Kupası maçında 99 dakika sahada kaldı.
1 GÖRÜŞ İSKENDER GÜNEN
Hep aynı sözler Yıllardan beri söylemler dışında değişen herhangi bir şey yok. Konu altyapı… Her gelen yönetim ilk geldiği gün altyapıyı potansiyel kılma yönünde konuştu. Ama bir süre sonra bu söylemler, terk edilerek yüksek rakamlı transferler gerçekleştirildi. Çünkü plan ve programı olmayan,sadece günü kurtarmaya çalışanyönetim kurullarını bugünekadar hep gördük. Şampiyon olmak ve kulübün yarınlarını düşünmemek odaklı bir anlayış her zaman sürdü. Yine yeni bir teknik adam, yeni bir yönetim ama söylem eski! Umarım bugüne kadar altyapıyı bir kenara bırakmanın yerini potansiyel kılma alır. Yoksa gelinen noktada mali sorunlar katlanarak devam eder.