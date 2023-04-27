Buradayız hocam!

Süper Lig'de iddiası kalmayan Trabzonspor'da son 7 karşılaşma,gelecek adına büyük önem taşıyor. Yeni teknik direktör Nenad Bjelica'nın, "Gençlere şans vereceğiz. Onları görüp en azından önümüzdeki sene kuracağımız takımın resmini çizmeye çalışacağız" açıklaması hem kadroda bulunan hem de altyapıda yer alan oyuncularda büyük heyecan yarattı.kendilerini Hırvat hocaya göstermek için kıyasıya bir rekabete girdi.Trabzonspor'da bir süredir yapılması beklenen Başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Nenad Bjelica arasındaki görüşme de başkanın dün Trabzon'a gelmesiyle gerçekleşti.19 yaşındaki sol kanat, 8 lig maçında 258 dakika oynadı. 1 gol-1 asist kaydetti.19 yaşındaki stoper, Süper Lig'de hiç şans bulamadı.19 yaşındaki sol bek, 2 Türkiye Kupası maçında 99 dakika sahada kaldı.Hep aynı sözlerberi söylemler dışında değişen herhangi bir şey yok. Konu altyapı… Her gelen yönetim ilk geldiği gün altyapıyı potansiyel kılma yönünde konuştu. Ama bir süre sonra bu söylemler, terk edilerek yüksek rakamlı transferler gerçekleştirildi. ÇünküŞampiyon olmak ve kulübün yarınlarını düşünmemek odaklı bir anlayış her zaman sürdü. Yine yeni bir teknik adam, yeni bir yönetim ama söylem eski! Umarım bugüne kadar altyapıyı bir kenara bırakmanın yerini potansiyel kılma alır. Yoksa gelinen noktada mali sorunlar katlanarak devam eder.