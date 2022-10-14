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Giriş Tarihi: 14.10.2022

Burası Trabzon buradan çıkış yok

YUNUS EMRE SEL
Burası Trabzon buradan çıkış yok

44’te kaleci Nübel’in vuruşu kendi arkadaşı Sarr’a çarpıp ağlarla buluştu, 48’te Hugo fileleri sarstı! Bardhi ve Trezeguet, tarihi farkı getirdi

Karşılaşmaya her iki takım da tempolu başladı. İlk dakikalarda gole daha yakın gözüken taraf konuk ekip gibi gözükse de Trabzonspor, maçın ilerleyen dakikalarında daha çok oyunun kontrolünü eline aldı. Bordo-mavililerin hücumda baskı yaptığı anlarda Nübel, kalesinden topu uzaklaştırmak isterken vurduğu top takım arkadaşı Sarr'a çarparak ağlarla buluştu: 1-0. Hugo, 48'de kafa golüyle farkı ikiye çıkaran isim oldu: 2-0. 57. dakikada Bardhi'nin akıl dolu serbest vuruşunda fark 3'e çıktı. Trabzonspor atakları durmak bilmiyordu. Bu kez oyuna sonradan giren iki isim Abdülkadir Ömür ve Trezeguet paslaştı. Soldan ceza sahasına giren Trezeguet, uzak direk dibinden topu ağlarla buluşturdu: 4-0. Fırtına, Monaco'yu devirip bir kez daha tarih yazdı.

AVRUPA'DA BİR İLKİ YAŞADIK
Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un gurur gecesinde Avrupa kupalarında bir ilk yaşandı. Avrupa sahnesinde ilk kez dört Türk takımı aynı günü galibiyetle kapatmayı başardı.

LİDERLİĞİ BIRAKMADI
4. haftaya zirvede başlayan Ferencvaros, evinde kazanıp liderliği bırakmadı. 23'te Zachariassen ile öne geçen Macar ekibi, Kızılyıldız'ın Mitrovic ile 55'te bulduğu gole 61'de Mmaee ile cevap verip 2-1 kazandı.

MONACO'NUN MAKUS TALİHİ!
TÜRK takımlarına Avrupa kupalarında 6. kez konuk olan Monaco boynu bükük döndü… Fransız kulübü, 1994'te Devler Ligi'nde karşı karşıya geldiği G.Saray'ı devirip Türkiye'deki tek galibiyetini alırken toplamda 3. mağlubiyetini ise Trabzon'da yaşadı. Monaco 2 kez de beraberlikle evine döndü.

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Burası Trabzon buradan çıkış yok
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