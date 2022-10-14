Burası Trabzon buradan çıkış yok

her iki takım da tempolu başladı. İlk dakikalarda gole daha yakın gözüken taraf konuk ekip gibi gözükse de Trabzonspor,Bordo-mavililerin hücumda baskı yaptığı anlarda Nübel, kalesinden topu uzaklaştırmak isterken vurduğu top takım arkadaşı Sarr'a çarparak ağlarla buluştu: 1-0. Hugo, 48'de kafa golüyle farkı ikiye çıkaran isim oldu: 2-0. 57. dakikada Bardhi'nin akıl dolu serbest vuruşunda fark 3'e çıktı.Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un gurur gecesinde Avrupa kupalarında bir ilk yaşandı. Avrupa sahnesinde ilk kez dört Türk takımı aynı günü galibiyetle kapatmayı başardı.4. haftaya zirvede başlayan Ferencvaros, evinde kazanıp liderliği bırakmadı. 23'te Zachariassen ile öne geçen Macar ekibi, Kızılyıldız'ın Mitrovic ile 55'te bulduğu gole 61'de Mmaee ile cevap verip 2-1 kazandı.TÜRK takımlarına Avrupa kupalarında 6. kez konuk olan Monaco boynu bükük döndü… Fransız kulübü, 1994'te Devler Ligi'nde karşı karşıya geldiği G.Saray'ı devirip Türkiye'deki tek galibiyetini alırken toplamda