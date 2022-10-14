Burası Trabzon buradan çıkış yok

44’te kaleci Nübel’in vuruşu kendi arkadaşı Sarr’a çarpıp ağlarla buluştu, 48’te Hugo fileleri sarstı! Bardhi ve Trezeguet, tarihi farkı getirdi
Karşılaşmaya her iki takım da tempolu başladı. İlk dakikalarda gole daha yakın gözüken taraf konuk ekip gibi gözükse de Trabzonspor, maçın ilerleyendakikalarındadaha çok oyununkontrolünüeline aldı. Bordo-mavililerin hücumda baskı yaptığı anlarda Nübel, kalesinden topu uzaklaştırmak isterken vurduğu top takım arkadaşı Sarr'a çarparak ağlarla buluştu: 1-0. Hugo, 48'de kafa golüyle farkı ikiye çıkaran isim oldu: 2-0. 57. dakikada Bardhi'nin akıl dolu serbest vuruşunda fark 3'e çıktı. Trabzonspor atakları durmak bilmiyordu.Bu kez oyuna sonradangiren iki isim Abdülkadir Ömürve Trezeguet paslaştı. Soldan cezasahasına giren Trezeguet, uzakdirek dibinden topu ağlarla buluşturdu:4-0. Fırtına, Monaco'yudevirip bir kez daha tarih yazdı.
AVRUPA'DA BİR İLKİ YAŞADIK
Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un gurur gecesinde Avrupa kupalarında bir ilk yaşandı. Avrupa sahnesinde ilk kez dört Türk takımı aynı günü galibiyetle kapatmayı başardı.
LİDERLİĞİ BIRAKMADI
4. haftaya zirvede başlayan Ferencvaros, evinde kazanıp liderliği bırakmadı. 23'te Zachariassen ile öne geçen Macar ekibi, Kızılyıldız'ın Mitrovic ile 55'te bulduğu gole 61'de Mmaee ile cevap verip 2-1 kazandı.
MONACO'NUN MAKUS TALİHİ!
TÜRK takımlarına Avrupa kupalarında 6. kez konuk olan Monaco boynu bükük döndü… Fransız kulübü, 1994'te Devler Ligi'nde karşı karşıya geldiği G.Saray'ı devirip Türkiye'deki tek galibiyetini alırken toplamda 3.mağlubiyetini ise Trabzon'dayaşadı. Monaco 2 kezde beraberlikle evinedöndü.