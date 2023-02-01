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Giriş Tarihi: 2.2.2023

Burası Trabzon buradan çıkış yok!

Burası Trabzon buradan çıkış yok!

Sağanak yağış altında oynanan karşılaşmada bordo-mavililer, Trezeguet ve Naci Ünüvar’ın golleriyle istediğini aldı. Evinde yenilmezlik serisini 36 maça çıkaran Fırtına, pazar günkü kritik Galatasaray sınavı öncesi moral buldu

FIRTINA REKOR TAZELEDİ
Deplasmanda kazanmayı unutan Trabzonspor, evinde ise rakiplerine geçit vermiyor.. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybeden bordo-mavililer, iç sahadaki yenilmezlik serisini 36 maça taşımayı başardı. Rekorunu tazeleyen Karadeniz devi, söz konusu periyotta 24 galibiyet alırken, 12 kez de berabere kaldı.

NACİ SİFTAH YAPTI
KARŞILAŞMANIN 76. dakikasında Djaniny'nin yerine oyuna giren Naci Ünüvar, uzatmalarda ağları sarsıp ligdeki ilk golünü attı. 19 yaşıdaki oyuncu maç sonrası, "Geçen hafta kaybettiğimiz Hatay maçından sonra bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Çok pozisyon yakaladık, çok daha farklı kazanabilirdik. Ben de ilk golümü attım. Kendimi çok mutlu hissediyorum" dedi.

DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU
İKI maç aradan sonra ilk 11'de yerine dönerek Antalyaspor karşısında perdeyi açan Trezeguet, takımının iç sahada en fazla lig golü atan oyuncusu oldu (5 gol). Bordo-mavili formayla bu sezon 9 kez ağları sarsan Mısırlı yıldız, son olarak en çok fileleri havalandırdığı 2018-19 sezonunu şimdiden yakaladı. 28 yaşındaki futbolcu, 5 sezon önce Kasımpaşa formasıyla 34 maçta 9 kez fileleri havalandırmıştı.

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Burası Trabzon buradan çıkış yok!
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