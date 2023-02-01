Burası Trabzon buradan çıkış yok!

Deplasmanda kazanmayı unutan Trabzonspor, evinde ise rakiplerine geçit vermiyor.. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybeden bordo-mavililer, iç sahadaki yenilmezlik serisini 36 maça taşımayı başardı. Rekorunu tazeleyen Karadeniz devi, söz konusu periyotta 24 galibiyet alırken, 12 kez de berabere kaldı.KARŞILAŞMANIN 76. dakikasında Djaniny'nin yerine oyuna giren Naci Ünüvar, uzatmalarda ağları sarsıp ligdeki ilk golünü attı. 19 yaşıdaki oyuncu maç sonrası, "Geçen hafta kaybettiğimiz Hatay maçından sonra bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Çok pozisyon yakaladık, çok daha farklı kazanabilirdik. Ben de ilk golümü attım. Kendimi çok mutlu hissediyorum" dedi.İKI maç aradan sonra ilk 11'de yerine dönerek Antalyaspor karşısında perdeyi açan Trezeguet, takımının iç sahada en fazla lig golü atan oyuncusu oldu (5 gol).28 yaşındaki futbolcu, 5 sezon önce Kasımpaşa formasıyla 34 maçta 9 kez fileleri havalandırmıştı.