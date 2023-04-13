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Giriş Tarihi: 13.4.2023

Bütün oklar Pirlo’yu gösteriyor

YUNUS EMRE SEL
Bütün oklar Pirlo’yu gösteriyor

Türkiye ve sosyal medyanın SABAH SPOR’dan duyduğu görüşmede İtalyan teknik adam, Trabzonspor’a “Evet” dedi

Trabzonspor'da teknik direktör borsası hareketli. Sergen Yalçın ismi tamamen masadan kalktı. İşte adaylar ve son durumları:
SLAVEN BiLİC: Şu an serbest statüde. İlk temas menajeri üzerinden sağlandı. İkinci görüşme yüz yüze yapılacak.
Öncesinde transfer bütçesi, planlama ve sözleşme süresi konusunda menajeriyle bir temas daha kurulacak. 4 milyın Euro para istediği öğrenildi.
ANDREA PİRLO: Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan onay alarak dün kendisiyle ofisinde 1 saati aşkın yüz yüze görüşüldü. İtalyan hoca, sezon sonunu işaret etti. Başkan Doğan kendisiyle şimdi çalışmak istediklerini belirtince, düşünmek için izin istedi. En kuvvetli aday..




GUSTAVO POYET: Siopis ve Bakasetas'ın Yunanistan Milli Takımı'ndan yakından tanıdığı Poyet'in menajeriyle görüşüldü. 31 Aralık 2023 yılında milli takım ile sözleşmesi sona erecek hoca, kulüp çalıştırma fikrine sıcak.
İLHAN PALUT: Konyaspor ile çok başarılı işlere imza atan ve şu an serbest statüde yer alan İlhan Palut ile önceki gün bir görüşme gerçekleştirildi.
Sözleşme süresi, planlama gibi birçok konu masaya yatılırdı. Ancak sözleşme süresinde fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Olma ihtimali zayıf.
MONTELLA: Adana Demirspor yönetimi, Trabzon'un görüşmesine izin vermedi. Pirlo ile beraber en kuvvetli aday.

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