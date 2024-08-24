Büyük buluşma gerçekleşti!

, yeni transferi Muhammed Cham'a kavuştu. 23 yaşındaki 10 numara ve kulübü Clermont ile her konuda anlaşan bordo-mavililer, yıldız futbolcuyu dün gece Trabzon'a getirdi.Trabzonspor şimdi rotayı forvet transferine kırdı. Paul Onuachu ile Wout Weghorst için yoğun mesai harcanıyor. Onuachu'nun kulübü Southampton, Karadeniz kulübünün ısrarı karşısında halen beklenen seviyelere gelmezken, Weghorst'un kulübü ise ödeme konusunda nakit isteği noktasında ısrarını sürdürüyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın,seslendiriliyor.