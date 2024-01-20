Büyük takımın büyük hocası

Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı Papara Park'ta konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda sergilediği mücadeleyle göz doldurdu. Trabzonspor, Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 15 karşılaşmaya çıktı.Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 22 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.Fırtına, Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmadı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamladı. Trabzonspor, bu sezon ise sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorlarla geçti.Karadeniz ekibi, bu üç karşılaşmanın sadece Fenerbahçe maçını Avcı yönetiminde oynadı ve rakibini 26 yıl sonra dış sahada yenme başarısı gösterdi.BORDO-MAVİLİ takımın teknik patronu Abdullah Avcı, kupadaki Manisa FK maçının ardından, "Sebebini bilmediğim bir şekilde Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok aramızda olmadılar" demişti. Konuyla ilgili bordo-mavili kulüpten şu açıklama geldi:TRENDYOL 1.Lig'de zirveyi hedefleyen Çorum FK, son sıradaki Giresunspor'a konuk oldu.. Çorum FK son 7 maçında 6. galibiyetini alırken, golleri Ahmet, Geraldo ve Atakan kaydetti.