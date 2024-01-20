Büyük takımın büyük hocası

Fırtına, deneyimli teknik adamla söz konusu takımlarla 15 karşılaşmaya çıkarken sadece 3’ünü kaybetti. Ayrıca sarı-lacivertlileri 26 yıl sonra dış sahada mağlup etti
Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı Papara Park'ta konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda sergilediği mücadeleyle göz doldurdu. Trabzonspor, Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 15 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bumaçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlikelde ederken, sadece 3 kez sahadanmağlup ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 22 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.
TEK MAĞLUBİYET GALATASARAY'DAN
Fırtına, Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmadı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamladı. Trabzonspor, bu sezon ise sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorlarla geçti. Tek yenilgisini İstanbul'daGalatasaray'dan 2-0'lık sonuçla aldı. Karadeniz ekibi, bu üç karşılaşmanın sadece Fenerbahçe maçını Avcı yönetiminde oynadı ve rakibini 26 yıl sonra dış sahada yenme başarısı gösterdi.
ABDÜLKADIR VE UMUT KADRO DIŞI BIRAKILDI
BORDO-MAVİLİ takımın teknik patronu Abdullah Avcı, kupadaki Manisa FK maçının ardından, "Sebebini bilmediğim bir şekilde Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok aramızda olmadılar" demişti. Konuyla ilgili bordo-mavili kulüpten şu açıklama geldi: "Yönetim Kurulumuz; profesyonelfutbolcularımız AbdülkadirÖmür ve Umut Bozok'un bundansonraki süreçte A takımdanayrı olarak idman yapmalarıyönünde kararalmıştır. İki oyuncuyla ilgilikulübümüzün disiplin yönetmeliğikapsamında incelemebaşlatılmıştır."
ÇORUM'UN ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ SÜRÜYOR
TRENDYOL 1.Lig'de zirveyi hedefleyen Çorum FK, son sıradaki Giresunspor'a konuk oldu. Mücadeleyi 3-0 kazanan kırmızı-siyahlılar,puanını 33'e çıkarıp 3. sırayayükseldi. Çorum FK son 7 maçında 6. galibiyetini alırken, golleri Ahmet, Geraldo ve Atakan kaydetti. 8 haftadırgülemeyen Giresunspor iseligin dibine demir attı.