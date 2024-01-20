Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Büyük takımın büyük hocası
Giriş Tarihi: 20.1.2024

Büyük takımın büyük hocası

YUNUS EMRE SEL
Büyük takımın büyük hocası

Fırtına, deneyimli teknik adamla söz konusu takımlarla 15 karşılaşmaya çıkarken sadece 3’ünü kaybetti. Ayrıca sarı-lacivertlileri 26 yıl sonra dış sahada mağlup etti

Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı Papara Park'ta konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda sergilediği mücadeleyle göz doldurdu. Trabzonspor, Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 15 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, sadece 3 kez sahadan mağlup ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 22 gol atarken kalesinde 18 gol gördü.

TEK MAĞLUBİYET GALATASARAY'DAN
Fırtına, Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmadı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamladı. Trabzonspor, bu sezon ise sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorlarla geçti. Tek yenilgisini İstanbul'da Galatasaray'dan 2-0'lık sonuçla aldı. Karadeniz ekibi, bu üç karşılaşmanın sadece Fenerbahçe maçını Avcı yönetiminde oynadı ve rakibini 26 yıl sonra dış sahada yenme başarısı gösterdi.

ABDÜLKADIR VE UMUT KADRO DIŞI BIRAKILDI
BORDO-MAVİLİ takımın teknik patronu Abdullah Avcı, kupadaki Manisa FK maçının ardından, "Sebebini bilmediğim bir şekilde Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok aramızda olmadılar" demişti. Konuyla ilgili bordo-mavili kulüpten şu açıklama geldi: "Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır. İki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır."

ÇORUM'UN ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ SÜRÜYOR
TRENDYOL 1.Lig'de zirveyi hedefleyen Çorum FK, son sıradaki Giresunspor'a konuk oldu. Mücadeleyi 3-0 kazanan kırmızı-siyahlılar, puanını 33'e çıkarıp 3. sıraya yükseldi. Çorum FK son 7 maçında 6. galibiyetini alırken, golleri Ahmet, Geraldo ve Atakan kaydetti. 8 haftadır gülemeyen Giresunspor ise ligin dibine demir attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan Büyükçekmece'deki alçak saldırıya tepki: Ey CHP gidecek yeriniz yok!
Son dakika: Türk donanmasında gurur günü! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Hedef savunmada tam bağımsızlık
Son dakika haberi: Halil Falyalı cinayetinde karar! Söylemez Kardeşlerden birine çifte müebbet diğerine...
Haaretz gazetesinde çarpıcı itiraf: İsrail Gazze'de batağa saplandı
Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran tasarı Mecliste kabul edilerek yasalaştı
Cumhur İttifakı'nda Yerel Seçim mesaisi sürüyor! MHP 55 adayı daha açıkladı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan takoz ve istismar siyasetine sert tepki: CHP ve DEM birlikte hareket ediyor
Memur ve emekli TROY karta geçmeli
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyük takımın büyük hocası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA