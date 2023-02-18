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Giriş Tarihi: 18.2.2023

Cankurtaran kulübe

UĞUR ÇEM
Cankurtaran kulübe

59 yaşındaki çalıştırıcının hamleleriyle Süper Lig’de 5 puan kazanan Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda çeyrek finali, Avrupa’da da Basel’i yenerek avantajı kaptı

Trabzonspor, Konferans Ligi son 16 turu playoff'unda Basel'i sahasında Larsen'in golüyle 1-0 yenip avantajı kaparken yedek kulübesi yine başrol oynadı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yaptığı değişiklikler sahada anlam buluyor. Tüm kulvarlarda 16 gol-7 asistlik performans alan Fırtına; bu sayede ligde 5 puanı, Türkiye Kupası'nda çeyrek finali, Avrupa'da da tur avantajını cebine koydu

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Trabzonspor için önemli bir koz haline gelen bu değişikliklerde en fazla verimliliği Umut Bozok (2 gol-1 asist) sağladı. Trezeguet, Yusuf ve Bardhi 2'şer gol attı. Naci, Bakasetas, Gomez 1'er gol- 1'er asist gerçekleştirdi. Larsen, Doğucan, Abdülkadir, Denswil ve Hugo 1'er defa fileleri sarstı. Djaniny 2 gol pası, Hamsik de 1 asistle destek verdi.

MARKOVIC SAHAYA İNDİ
Trabzonspor'un ara transferde Gaziantep FK'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Lazar Markovic, yeni takımında ilk idmanına dün çıktı. Sakatlığı nedeniyle tedavi gören ve geçtiğimiz haftalarda imajını değiştirmesiyle gündem olan Marek Hamsik ise Trabzon'a dönerek takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi. Bordomavililerin idmanında tedavileri devam eden Dorukhan Toköz ve Edin Visca yer almadı.

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