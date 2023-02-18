Cankurtaran kulübe

Trabzonspor, Konferans Ligi son 16 turu playoff'unda Basel'i sahasında Larsen'in golüyle 1-0 yenip avantajı kaparken yedek kulübesi yine başrol oynadı.Tüm kulvarlarda 16 gol-7 asistlik performans alan Fırtına;cebine koyduTrabzonspor için önemli bir koz haline gelen bu değişikliklerde en fazla verimliliği Umut Bozok (2 gol-1 asist) sağladı. Trezeguet, Yusuf ve Bardhi 2'şer gol attı. Naci, Bakasetas, Gomez 1'er gol- 1'er asist gerçekleştirdi.ve1'er defa fileleri sarstı. Djaniny 2 gol pası, Hamsik de 1 asistle destek verdi.Trabzonspor'un ara transferde Gaziantep FK'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Lazar Markovic, yeni takımında ilk idmanına dün çıktı. Sakatlığı nedeniyle tedavi gören ve geçtiğimiz haftalarda imajını değiştirmesiyle gündem olan Marek Hamsik ise Trabzon'a dönerek takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi. Bordomavililerin idmanında tedavileri devam eden Dorukhan Toköz ve Edin Visca yer almadı.