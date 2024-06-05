Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Cham için son teklif
Giriş Tarihi: 5.6.2024

Cham için son teklif

YUNUS EMRE SEL
Cham için son teklif

Avusturyalı 10 numara için Clermont ile yapılan pazarlıklardan sonuç alamayan Trabzonspor rest çekti. 4 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 25 pay önerisi sunup beklemeye geçti

Uzun süredir transfer listesinde olan Muhammed Cham için bugüne kadar yapılan pazarlıklardan sonuç alamayan Trabzonspor yönetimi, Clermont'a rest çekti. Yurt dışında bulunan bordo- mavili kulüp yetkililerinin, Fransız ekibine son bir teklif sunduğu öğrenildi. Avusturyalı 10 numaranın bonservisine karşılık 4 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay öneren Fırtına, bu rakamın üzerine çıkmayı kesinlikle düşünmediklerini bildirdi. Daha önce yapılan tüm görüşmelerde çok yüksek fiyat talep eden Clermont'un, bu son teklife henüz bir geri dönüş yapmadığı ve düşünmek için ek süre istedikleri öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncunun da Trabzonspor'a gitme arzusunda olması ve ön anlaşma yaptığını belirterek kulübünden izin istemesinin, bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırdığı ifade edildi. Bu arada Fransız basını da Clermont'un yapılan teklife direnemeyeceğini yazdı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Cham için son teklif
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA