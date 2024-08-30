Cham imzayı attı ilk pozunu verdi

, Muhammed Cham ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız ekibiGelecek 3 yılda 1 milyon 275 bin Euro alacak Avusturyalı 10 numara için kulüp de bir video klip hazırladı. "Beni seveni ben de severim. Yeni evine hoş geldin Muhammed Cham 17" notuyla paylaşılan videoda genç oyuncu bahçede fındık hasat ederek, takayla açıldığı denizde balık avlayıp "Fındığı bitirmek için beni beklediniz" dedi.