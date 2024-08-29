Cham’ın kulübü, şartları değiştirmek istedi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Para'ya özel açıklamalarda bulundu. Maksimum 1 yıl içerisinde borcu olmayan, öz kaynakları pozitif durumda, kimseyle problemi olmayan bir Trabzonspor ortaya çıkarmak istediklerini aktaran Doğan, Trabzon'a gelen ancak transferi henüz resmi olarak açıklanmayan Avusturyalı orta saha oyuncusu Muhammed Cham ile ilgili de şu bilgileri verdi: "Kulübüyle (Clermont) yazılı olarak anlaştık. Kulübü sağlık kontrolü ve seyahat için izin verdi. Mali anlaşmalar yapıldı. Pazar günü kulübü şartları değiştirmek istedi ve daha önce görmediğim taleplerle geldiler bize.