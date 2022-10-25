Çifte hedef

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen teknik direktör Abdullah Avcı, perşembe günü Avrupa Ligi'nde çıkacağı Kızılyıldız deplasmanında 'dalya' diyecek. Deneyimli çalıştırıcı Süper Lig'de 81, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, Süper Kupa'da 2, UEFA Şampiyonlar Lig play-off aşamasında 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 ve UEFA Konferans Ligi'nde 4 maça çıktı. 59 yaşındaki hoca bu süreç içinde Süper Lig şampiyonluğu ve iki Süper Kupa kazanarak bordo-mavili camiaya özlediği başarıları yaşattı. Tecrübeli teknik adam ayrıca, Trabzonspor'un başında Avrupa'da ilk deplasman galibiyetini almak için Kızılyıldız ile mücadele edecek. Avcı, bundan önceki 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşamıştı.