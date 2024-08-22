Çıkışımızı burada başlatacağız!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, St. Gallen maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Rakibi iyi analiz ettiklerini aktaran 61 yaşındaki hoca, şu ifadeleri kullandı: "Rapid Wien maçı, antrenörlük yaşamımdaki en olumsuz maçtı.Geçen hafta bunu yaşadık. Görüntü hiç hoş değil." OYUNCULARLA YÜZLEŞTİK"Haftanın ilk gününü, oynadığımız o maça ayırdık. Oyuncularla karşılıklı yüzleşerek toplantı yaptık.Enerjilerin birbirini ittiği bir durumu bekliyoruz. Trabzonspor taraftarının da takımının da camianın da morale ve güvene ihtiyacı var.Özellikle 2 oyuncumuzun daha gelmesiyle kısa sürede tekrar taraftarın istediği oyun gücü ve organizasyonunu, herkesin mutlu olacağı Trabzonspor'u, en yakın zamanda taraftarımızın önüne koyacağız diye düşünüyoruz. Umarım bu çıkış yarın (bugün) burada başlar."