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Giriş Tarihi: 21.9.2022

Çilingir geri döndü

YUNUS EMRE SEL
Çilingir geri döndü

Her geçen gün yükselen performansıyla takım için ne kadar önemli olduğunu gösteren Yunan maestro, görev yaptığı 11 resmi maçta Trabzonspor’a 4 gol, 4 asistlik katkı sağladı

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup ederek milli araya moralli giren Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas sevinci yaşanıyor. Son haftalarda performansı artan ve Gaziantep ağlarına penaltıdan bir gol bırakan 'Çilingir' lakaplı oyuncu, bu sezon görev yaptığı 11 resmi maçta 4 gol, 4 asist üretti. Yunan maestro, attığı 4 golün üçünü penaltıdan kaydederken özellikle son iki maçta rakip kalecileri ters köşeye yatırdı.

AVCI'DAN ÖZEL TEŞEKKÜR
Gaziantep FK karşısında ayrıca 8 kez rakip kaleyi yoklayarak sahada en fazla şut çeken oyuncu olan Bakasetas, bunlardan 3'ünde isabet buldu. 29 yaşındaki futbolcu, Ekim 2021'den bu yana ilk defa üst üste iki Süper Lig maçında fileleri havalandırmayı başardı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da yakaladığı çıkıştan çok memnun olduğu öğrencisine özel olarak teşekkür ettiği öğrenildi.

FIRTINA REKOR PEŞİNDE
SÜPER Lig'de G.Antep FK'yı mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 28 maça çıkaran Trabzonspor, Ekim 1994-Nisan 1996 tarihleri arasında elde ettiği bu başarıyı 26 sezon sonra tekrarladı. Bordo-mavililer, 9. haftada evinde oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasını da kazanması halinde yeni bir rekor kırmış olacak.

HAMSİK VARSA 3 PUAN VAR
Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Marek Hamsik'in 11'de oynadığı 3 maç da galibiyetle tamamlandı. Tecrübeli ismin as kadroda sahaya çıktığı Süper Kupa'daki Sivasspor karşılaşması, Avrupa Ligi'ndeki Kızılyıldız ve ligdeki Gaziantep FK maçlarında bordo-mavililer üç puanı hanesine yazdırdı.

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Çilingir geri döndü
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