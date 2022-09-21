Çilingir geri döndü

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup ederek milli araya moralli giren Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas sevinci yaşanıyor.Yunan maestro, attığı 4 golün üçünü penaltıdan kaydederken özellikle son iki maçta rakip kalecileri ters köşeye yatırdı.Gaziantep FK karşısında ayrıca 8 kez rakip kaleyi yoklayarak sahada en fazla şut çeken oyuncu olan Bakasetas, bunlardan 3'ünde isabet buldu.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da yakaladığı çıkıştan çok memnun olduğu öğrencisine özel olarak teşekkür ettiği öğrenildi.SÜPER Lig'de G.Antep FK'yı mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 28 maça çıkaran Trabzonspor, Ekim 1994-Nisan 1996 tarihleri arasında elde ettiği bu başarıyı 26 sezon sonra tekrarladı. Bordo-mavililer, 9. haftada evinde oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasını da kazanması halinde yeni bir rekor kırmış olacak.Slovak futbolcusu Marek Hamsik'in 11'de oynadığı 3 maç da galibiyetle tamamlandı. Tecrübeli ismin as kadroda sahaya çıktığı Süper Kupa'daki Sivasspor karşılaşması, Avrupa Ligi'ndeki Kızılyıldız ve ligdeki Gaziantep FK maçlarında bordo-mavililer üç puanı hanesine yazdırdı.