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Giriş Tarihi: 21.12.2023

Coştu bir kere!

Coştu bir kere!

Ligin ilk 12 haftalık bölümünde sessiz kalan Trabzonspor’un Mısırlı yıldızı, sonrasında özellikle dış sahada kendini buldu

İstanbulspor ile yarıda kalan maçta takımının ilk golünü kaydeden Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Trezeguet, bir açıldı pir açıldı! Geçtiğimiz sezon ligde 28 maçta 11 gol atan, bu sezon ise ligin 12 haftalık bölümünde ağları bulamayan Mısırlı sol kanat oyuncusu, son haftalarda adeta coştu. İlk olarak ligin 13. haftasındaki Sivasspor deplasmanında gol atan Trezeguet, daha sonra yine Gaziantep FK müsabakasında 2 kez fileleri sarsmıştı. Trabzonpor'un hükmen galip ilan edilmesi beklenen İstanbulspor maçında Trezeguet ve Onuachu'nun attığı goller, TFF talimatlarına göre geçerli sayılacak. 3. gol boş bırakılacak.

Başakaşehir startı verildi
Trabzonspor, cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Bu arada karşılaşmanın 1500 TL ila 150 TL arasındaki biletleri satışa sunuldu.

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