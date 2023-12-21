Coştu bir kere!

İstanbulspor ile yarıda kalan maçta takımının ilk golünü kaydeden Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Trezeguet, bir açıldı pir açıldı!İlk olarak ligin 13. haftasındaki Sivasspor deplasmanında gol atan Trezeguet, daha sonra yine Gaziantep FK müsabakasında 2 kez fileleri sarsmıştı. Trabzonpor'un hükmen galip ilan edilmesi beklenen İstanbulspor maçında Trezeguet ve Onuachu'nun attığı goller, TFF talimatlarına göre geçerli sayılacak. 3. gol boş bırakılacak.Trabzonspor, cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Bu arada karşılaşmanın 1500 TL ila 150 TL arasındaki biletleri satışa sunuldu.