Daha güzel hikayeler yazacağız

Trabzonspor’da mevcut asbaşkan Ertuğrul Doğan, “Şimdi yeni bir yolculuğun ilk adımlarını atma vakti” diyerek başkanlığa adaylığını resmen açıkladı
Seçim sürecine giren ve 18-19 Mart'ta çoğunluk sağlanamazsa 25-26 Mart'ta sandık başına gidecek olan Trabzonspor'da beklenen gelişme yaşandı. Kongreye kadarbaşkanlık görevini yürütecekolan mevcut asbaşkan ErtuğrulDoğan, başkanlığa adaylığınıresmen açıkladı. Bir mesaj yayınlayan Doğan şu ifadeleri kullandı:
Yönetim kurulumuzla bundan 5 yıl önce zorlu bir yolculuğa çıktık. Müzemize birişampiyonluk olmak üzerehepsi birbirinden değerlitoplam 4 kupa koyduk...
CANIMDAN ÇOK SEVDİĞİM KULÜBÜM…
Gerek saha içi gerekse saha dışı organizasyonlarında daha sağlıklı kararlar almamız gerekiyordu. Bu olumsuz durumudüzeltebilecekumudumuz,inancımız,birikimimiz,tecrübemiz,öz güvenimizve 'inadımız' tabiiki var. Birlikte daha güzel hikâyeler yazacağımızdan camiamızın en ufak şüphesi olmasın…
Şimdi yeni bir yolculuğun ilk adımlarını atma vakti. Canımdan çoksevdiğim, çatısı altında olmaktan büyükgurur duyduğum, Trabzonspor'umuzunbaşkanlığınaaday olduğumu siz değerli ailemle paylaşıyorum.
'MADDİ TALEBİM YOK HAKKINIZI HELAL EDİN'
ABDULLAH Avcı, dün şu açıklamayla ayrılığını duyurdu: "Bazen durmak gerekir. Derin bir nefes almak, çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir. Çok sevdiğim Trabzonspor'a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiçbir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz hoşça kal deme vakti geldi. Şampiyon Trabzonspor, geriyedeğil ileriye gitmeli. Bölünmemeli, birleşmeli. Trabzon'u ve Trabzonspor'u seviyorum. Hakkınızı helal edin."
ÜÇ OYUNCUYA ÖDEME YAPILDI
TRABZONSPOR'DA Peres, Larsen ve Gbamin, geçmişe dönük alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurmuştu. Bunun üzerine hemen harekete geçen Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın 3 oyuncunun iki aylık geçmiş ödemelerinin bir kısmını yaparak sorunu şimdilik çözdüğü ifade edildi.