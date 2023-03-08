Daha güzel hikayeler yazacağız

Seçim sürecine giren ve 18-19 Mart'ta çoğunluk sağlanamazsa 25-26 Mart'ta sandık başına gidecek olan Trabzonspor'da beklenen gelişme yaşandı.Bir mesaj yayınlayan Doğan şu ifadeleri kullandı:Yönetim kurulumuzla bundan 5 yıl önce zorlu bir yolculuğa çıktık.Gerek saha içi gerekse saha dışı organizasyonlarında daha sağlıklı kararlar almamız gerekiyordu.Birlikte daha güzel hikâyeler yazacağımızdan camiamızın en ufak şüphesi olmasın…Şimdi yeni bir yolculuğun ilk adımlarını atma vakti.ABDULLAH Avcı, dün şu açıklamayla ayrılığını duyurdu: "Bazen durmak gerekir. Derin bir nefes almak, çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir. Çok sevdiğim Trabzonspor'a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiçbir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz hoşça kal deme vakti geldi.Bölünmemeli, birleşmeli. Trabzon'u ve Trabzonspor'u seviyorum. Hakkınızı helal edin."TRABZONSPOR'DA Peres, Larsen ve Gbamin, geçmişe dönük alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurmuştu. Bunun üzerine hemen harekete geçen Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın 3 oyuncunun iki aylık geçmiş ödemelerinin bir kısmını yaparak sorunu şimdilik çözdüğü ifade edildi.