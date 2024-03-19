Dalga mı geçiyorsunuz!

F.Bahçe'nın attığı üçüncü gol öncesinde kendisine yapılan faul pozisyonunun videosunu paylaşan Trabzonspor'un golcüsü Umut Bozok, gülücük emojisi kullandı. Bu mesajın altına bir taraftarın yaptığı, "Bravo... Sağ dirseğini Oosterwolde'nin suratına çaktığını gösteren daha mükemmel açı olamazdı" yorumuna da karşılık veren tecrübeli oyuncu,ifadesini kullandı.