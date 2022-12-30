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Giriş Tarihi: 31.12.2022

Değişim zamanı

YUNUS EMRE SEL
Değişim zamanı

Performansı düşük olanlara neşteri vuracak olan tecrübeli çalıştırıcı, cezalı Bartra’nın yerine stoperde Gbamin’e görev verecek. Sakat Visca’nın yokluğunda ise sağ kanada formül aranıyor

Trabzonspor'un Karagümrük deplasmanında aldığı 4-1'lik yenilgi birçok planın değişmesine neden olacak. Gelecek hafta içi oynanacak Giresun maçında cezalı Bartra'nın yerine sağ stoperde Jean-Philippe Gbamin'e formayı verecek olan teknik direktör Abdullah Avcı, sakat Edin Visca'nın yerine kimi oynatacağını ise henüz netleştirmedi. Bu bölge için iki farklı formül gündemde. İlki, Trezeguet'nin daha önce olduğu gibi sağ kanada çekilerek solda Naci'nin oynaması. Diğer formül ise son iki maçta olduğu gibi Djaniny'nin sağda görevlendirilerek Trezeguet-Gomez-Djaniny üçlüsü ile bir hücum hattı oluşturulması. Ayrıca performansı düşük olanlara da teknik heyetten neşter geliyor. Sağ bekte Hüseyin Türkmen'in yerine Larsen'in tekrar ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

BARDHİ'NİN GÖZÜ FORMADA
Sol bekte ise Eren Elmalı'yla rekabete giren 19 yaşındaki Arif Boşluk'a, "Hazır ol" denildi. Bardhi de gelecek maçta Bakasetas veya Abdülkadir'den formayı almayı hedefliyor.

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