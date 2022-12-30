Değişim zamanı

Performansı düşük olanlara neşteri vuracak olan tecrübeli çalıştırıcı, cezalı Bartra’nın yerine stoperde Gbamin’e görev verecek. Sakat Visca’nın yokluğunda ise sağ kanada formül aranıyor
Trabzonspor'un Karagümrük deplasmanında aldığı 4-1'lik yenilgi birçok planın değişmesine neden olacak. Gelecekhafta içi oynanacak Giresunmaçında cezalı Bartra'nın yerinesağ stoperde Jean-Philippe Gbamin'e formayıverecek olan teknik direktör AbdullahAvcı, sakat Edin Visca'nın yerine kimi oynatacağınıise henüz netleştirmedi. Bu bölge için iki farklı formül gündemde. İlki, Trezeguet'nin daha önce olduğu gibi sağ kanada çekilerek solda Naci'nin oynaması. Diğer formül ise son iki maçta olduğu gibi Djaniny'nin sağda görevlendirilerek Trezeguet-Gomez-Djaniny üçlüsü ile bir hücum hattı oluşturulması. Ayrıca performansı düşük olanlara dateknik heyetten neşter geliyor. Sağ bekte Hüseyin Türkmen'in yerine Larsen'in tekrar ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
BARDHİ'NİN GÖZÜ FORMADA
Sol bekte ise Eren Elmalı'yla rekabete giren 19 yaşındaki Arif Boşluk'a, "Hazır ol" denildi. Bardhi de gelecekmaçta Bakasetas veyaAbdülkadir'den formayıalmayı hedefliyor.