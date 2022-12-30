Değişim zamanı

Trabzonspor'un Karagümrük deplasmanında aldığı 4-1'lik yenilgi birçok planın değişmesine neden olacak.Bu bölge için iki farklı formül gündemde. İlki, Trezeguet'nin daha önce olduğu gibi sağ kanada çekilerek solda Naci'nin oynaması. Diğer formül ise son iki maçta olduğu gibi Djaniny'nin sağda görevlendirilereküçlüsü ile bir hücum hattı oluşturulması.Sağ bekte Hüseyin Türkmen'in yerine Larsen'in tekrar ilk 11'e dönmesi bekleniyor.Sol bekte ise Eren Elmalı'yla rekabete giren 19 yaşındaki Arif Boşluk'a,denildi.