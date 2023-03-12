Değişim zamanı

Seçim sürecine giren, ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasıyla yeni bir döneme adım atan Trabzonspor, bugün sahasında ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk edecek. Bordo-mavili ekipte kart cezalısı Naci Ünüvar ile sakatlıkları bulunan Dorukhan, Trezeguet ve Bakasetas da bu maçta forma giymeyecek.Markovic ile sakatlığını atlatan Visca ve Hamsik gibi isimleri 11'e monte etmesi beklenen Ak, savunmada iseilearasında bir tercih yapacak. Orhan Ak'ın oyuncularını uyararak,dedi.İskender GÜNENBir yerden başlamalı, sezon başından beri sorunlarla dolu bir takım. Önce Şampiyonlar Ligi ardından Avrupa Ligi ve sonrasında ise Konferans Ligi'nde Avrupa defterini kapattıktan sonra ligde de başarısız bir görüntü var. Başarısızlığın ardından ise seçim kararı alındı ve teknik direktör Abdullah Avcı istifa etti. Doğaldır ki bu yaşanılan süreçte oyuncuların da moral ve motivasyon açısından etkilenmemesi mümkün değil. Adana Demirspor gibi ligin üst sıralarında olan ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takım karşısında bu hafta alacakları sonucu tahmin edebilmek kolay değil. Fakat bir gerçek var ki; artık Trabzonspor bir yerden başlamak zorunda.Ligin ilk yarısında köprücük kemiği kırılan Edin Visca, sakatlığı tamamen atlatmış olmasına rağmen hazır olmadığı gerekçesiyle geçen hafta Ümraniyespor'a karşı oynatılmamıştı. Yıldız oyuncu, bugün Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayacakTrabzonspor'un video arşivinin yer aldığı ve canlı yayınlarını paylaştığı Youtube'daki kanalı,hacklendi. Kanalın ismi ve logosu, Elon Musk'ın şirketi olan '' ile değiştirilerek, 2005 yılından bugüne kadar olan video arşivi de silindi. 300 binden fazla abonesi bulunan kanalda, Elon Musk'ın, Tesla'nın yeni aracının tanıtımını yaptığı canlı yayın açıldı. Kulüp yetkilileri, daha sonra yaptıkları çalışmayla içerik kaybı yaşamadan hesabı tekrar aktif hale getirdi.