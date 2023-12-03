Değişim zamanı

Sakatlığı geçen Uğurcan Çakır’a kaleyi emanet edecek Trabzonspor teknik direktörü, cezalı Batista Mendy’nin yerine orta sahada formayı Berat’a vermeyi planlıyor
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle 5 maçtır (3G-2B) yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, sahasında bugün Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. Kart cezalısıolan Batista Mendy ve sakatlığı bulunan Joaquin Fernandez forma giyemeyecek. Sivasspor deplasmanında takımdaki yerini alamayan UğurcanÇakır'ı ilk 11'de görevlendirecek olanAvcı, orta sahada karar vermekte zorlanıyor. Kart cezalısı olan Mendy'nin yokluğunda Berat Özdemir'in formayayakın isim olduğu öğrenildi.
TREZEGUET SAĞA GEÇIYOR
Ayrıca son haftaların formda ismi Trezeguet'nin sağ kanatta görevlendirilmesi, Bakasetas veya Abdülkadir Ömür ikilisinden birinin kulübeye çekilmesi bekleniyor. Yaptığı toplantılarda oyuncuların bireysel performanslarının daha da artması gerektiğini vurgulayan Avcı, değişimlerle birlikte iç sahada bu sezon üst üste 5. zaferine ulaşmayı hedefliyor.
AVCI İLE UÇAR'IN USTA-ÇIRAK BULUŞMASI
TRABZONSPOR'UN, Kayserispor'u Papara Park'ta 16.00'da ağırlayacağı mücadele, iki teknik direktörün ilginç buluşmasına sahne olacak. Bordo-mavili ekibin çalıştırıcısı Abdullah Avcı, Başakşehir'de teknik adamlık yaptığı dönemde, Kayseri hocası Recep Uçar o zamanyardımcı antrenördü. İki ismin buluşmasında, usta-çırak rekabeti yaşanacak. Bu sezon 5 maçta yenilmeyen Avcı'nın, Trabzonspor'da 2.20 puan ortalaması bulunuyor.
BAKASETAS SINIRDA
TRABZONSPOR'UN tecrübeli futbolcularındanAnastasiosBakasetas, Kayserisporsınavı öncesi sarı kartsınırında bulunuyor.Kart görmesi durumundagelecek haftaGaziantep FK maçındaforma giyemeyecek30 yaşındaki Yunanoyuncuya teknikheyet, dikkatli olmasıkonusunda uyarılardabulundu.