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Giriş Tarihi: 3.12.2023

Değişim zamanı

YUNUS EMRE SEL
Değişim zamanı

Sakatlığı geçen Uğurcan Çakır’a kaleyi emanet edecek Trabzonspor teknik direktörü, cezalı Batista Mendy’nin yerine orta sahada formayı Berat’a vermeyi planlıyor

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle 5 maçtır (3G-2B) yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, sahasında bugün Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. Kart cezalısı olan Batista Mendy ve sakatlığı bulunan Joaquin Fernandez forma giyemeyecek. Sivasspor deplasmanında takımdaki yerini alamayan Uğurcan Çakır'ı ilk 11'de görevlendirecek olan Avcı, orta sahada karar vermekte zorlanıyor. Kart cezalısı olan Mendy'nin yokluğunda Berat Özdemir'in formaya yakın isim olduğu öğrenildi.

TREZEGUET SAĞA GEÇIYOR
Ayrıca son haftaların formda ismi Trezeguet'nin sağ kanatta görevlendirilmesi, Bakasetas veya Abdülkadir Ömür ikilisinden birinin kulübeye çekilmesi bekleniyor. Yaptığı toplantılarda oyuncuların bireysel performanslarının daha da artması gerektiğini vurgulayan Avcı, değişimlerle birlikte iç sahada bu sezon üst üste 5. zaferine ulaşmayı hedefliyor.

AVCI İLE UÇAR'IN USTA-ÇIRAK BULUŞMASI
TRABZONSPOR'UN, Kayserispor'u Papara Park'ta 16.00'da ağırlayacağı mücadele, iki teknik direktörün ilginç buluşmasına sahne olacak. Bordo-mavili ekibin çalıştırıcısı Abdullah Avcı, Başakşehir'de teknik adamlık yaptığı dönemde, Kayseri hocası Recep Uçar o zaman yardımcı antrenördü. İki ismin buluşmasında, usta-çırak rekabeti yaşanacak. Bu sezon 5 maçta yenilmeyen Avcı'nın, Trabzonspor'da 2.20 puan ortalaması bulunuyor.

BAKASETAS SINIRDA
TRABZONSPOR'UN tecrübeli futbolcularından Anastasios Bakasetas, Kayserispor sınavı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Kart görmesi durumunda gelecek hafta Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek 30 yaşındaki Yunan oyuncuya teknik heyet, dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

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