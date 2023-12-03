Değişim zamanı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle 5 maçtır (3G-2B) yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, sahasında bugün Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.ve sakatlığı bulunan Joaquin Fernandez forma giyemeyecek. Sivasspor deplasmanında takımdaki yerini alamayanKart cezalısı olan Mendy'nin yokluğundaAyrıca son haftaların formda ismi Trezeguet'nin sağ kanatta görevlendirilmesi,veyaikilisinden birinin kulübeye çekilmesi bekleniyor. Yaptığı toplantılarda oyuncuların bireysel performanslarının daha da artması gerektiğini vurgulayan Avcı, değişimlerle birlikte iç sahada bu sezon üst üste 5. zaferine ulaşmayı hedefliyor.TRABZONSPOR'UN, Kayserispor'u Papara Park'ta 16.00'da ağırlayacağı mücadele, iki teknik direktörün ilginç buluşmasına sahne olacak. Bordo-mavili ekibin çalıştırıcısı Abdullah Avcı, Başakşehir'de teknik adamlık yaptığı dönemde,İki ismin buluşmasında, usta-çırak rekabeti yaşanacak. Bu sezon 5 maçta yenilmeyen Avcı'nın, Trabzonspor'da 2.20 puan ortalaması bulunuyor.TRABZONSPOR'UN tecrübeli futbolcularındanAnastasiosBakasetas, Kayserisporsınavı öncesi sarı kartsınırında bulunuyor.Kart görmesi durumundagelecek haftaGaziantep FK maçındaforma giyemeyecek30 yaşındaki Yunanoyuncuya teknikheyet, dikkatli olmasıkonusunda uyarılardabulundu.