Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Denizi bulandırıyorlar
Giriş Tarihi: 15.9.2022

Denizi bulandırıyorlar

YUNUS EMRE SEL
Denizi bulandırıyorlar

21 ayın sıkışmış enerjisi olduğunu söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “1 aydır deniz bulandırılıyor. Biz daha iyi nasıl yapabiilriz, onu düşünüyoruz” dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugünkü Kızılyıldız maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Karşılaşma için "Gruptaki varlığımızı tekrar hissettirip en iyisini yapacak kapasiteye sahibiz" diyen Avcı, artan eleştiriler için de şunları söyledi: "22 ay bitti, 5 kupanın 3'ü alındı. Herkesin saygı duyduğu bir takımız. 21 ayın sıkışmış enerjisi var. Biraz o boşalsın, her şey dengelensin. 1 aydır denizi bulandırma durumu başlamıştı. Oradan da cebimize koyacağımız şeyler olabilir. Yolumuz uzun. Biz daha iyi nasıl yapılır, onu düşünüyoruz."

SİFTAH ZAMANI
UEFA Avrupa Ligi gruplarına 3-2'lik Ferencvaros mağlubiyeti ile başlayan Trabzonspor, bugün Kızılyıldız'ı konuk edecek. Bordo-mavili ekip, rakibini yenip Avrupa'daki 119 günlük galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor. Dün akşam yapılan idmana tedbir amaçlı Trezeguet katılmazken, takımla çalışan Yusuf Yazıcı ve Djaniny oynayabilecek durumda.

UĞURCAN ÇAKIR: BANA YAKIŞMADI
Kızılyıldız ile oynayacakların maçın favorisinin kendileri olduğunu vurgulayan Uğurcan Çakır, Adana Demirspor karşılaşmasında frikikten yediği golün kendisine yakışmadığını da vurguladı. 25 yaşındaki eldiven, "Bazen duygular karışabiliyor, anlık ufak şeyler belirliyor. Kaleciler için saniyeler önemli. Bana yakışmayan bir goldü" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ başvuru şartları 2022 ve ücreti SON DAKİKA: Tek tuşla e-Devlet başvurusu yap! TOKİ sosyal konut fiyatları ve taksit ödemeleri ne kadar?
TOKİ başvuru şartları ve ücreti son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri açıklandı! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi
TOKİ arsa başvuru şartları ve e devlet başvuru ekranı: 100 bin arsa atışı hangi illerde, nerede, fiyatları ne kadar? TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar
TOKİ ucuz konutlar kaç m2? TOKİ 2022 Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 evler kaç metrekare?
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne rekor başvuru! TOKİ konut başvurusu nasıl yapılıyor? e-Devlet başvuru ekranı için bu detaylara dikkat!
TOKİ genç başvuru şartları ve tarihleri: TOKİ sosyal konut genç kontenjan ne kadar, kaç konut gençlere ayrıldı?
TOKİ taksitleri nasıl ve peşinat ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2022 TOKİ ucuz sosyal konut peşinat, taksit tutarı ve ödeme planı
TOKİ Ankara nerede, proje hangi ilçelerde olacak? 2022 TOKİ sosyal konut Ankara'da nereye yapılacak? İşte tüm detaylar
TOKİ sosyal konut Mersin'de nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Mersin'de nereye yapılacak? İşte tüm detaylar
TOKİ sosyal konut Tekirdağ’da nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Tekirdağ’da nereye yapılacak? İşte tüm detaylar
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizi bulandırıyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA