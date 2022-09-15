Denizi bulandırıyorlar

21 ayın sıkışmış enerjisi olduğunu söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “1 aydır deniz bulandırılıyor. Biz daha iyi nasıl yapabiilriz, onu düşünüyoruz” dedi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugünkü Kızılyıldız maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Karşılaşma için "Gruptakivarlığımızı tekrar hissettiripen iyisini yapacak kapasiteyesahibiz" diyen Avcı, artan eleştiriler için de şunları söyledi: "22 ay bitti, 5 kupanın 3'ü alındı. Herkesin saygı duyduğu bir takımız. 21 ayın sıkışmış enerjisi var. Biraz o boşalsın, her şey dengelensin. 1 aydır denizi bulandırma durumu başlamıştı. Oradan dacebimize koyacağımız şeylerolabilir. Yolumuz uzun. Biz daha iyi nasıl yapılır, onu düşünüyoruz."
SİFTAH ZAMANI UEFA Avrupa Ligi gruplarına 3-2'lik Ferencvaros mağlubiyeti ile başlayan Trabzonspor, bugün Kızılyıldız'ı konuk edecek. Bordo-mavili ekip, rakibini yenip Avrupa'daki 119 günlük galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. HüseyinTürkmen, Serkan Asan, BrunoPeres, Edin Visca ve DorukhanToköz'ün sakatlıkları sürüyor. Dün akşam yapılan idmana tedbir amaçlı Trezeguet katılmazken, takımla çalışan Yusuf Yazıcı ve Djaniny oynayabilecek durumda.
UĞURCAN ÇAKIR: BANA YAKIŞMADI
Kızılyıldızile oynayacakların maçın favorisinin kendileri olduğunu vurgulayan Uğurcan Çakır, Adana Demirspor karşılaşmasında frikikten yediği golün kendisine yakışmadığını da vurguladı. 25 yaşındaki eldiven, "Bazen duygular karışabiliyor, anlıkufak şeyler belirliyor. Kaleciler içinsaniyeler önemli. Bana yakışmayanbir goldü" ifadelerini kullandı.