Denizi bulandırıyorlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugünkü Kızılyıldız maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Karşılaşma için "" diyen Avcı, artan eleştiriler için de şunları söyledi: "22 ay bitti, 5 kupanın 3'ü alındı. Herkesin saygı duyduğu bir takımız. 21 ayın sıkışmış enerjisi var. Biraz o boşalsın, her şey dengelensin. 1 aydır denizi bulandırma durumu başlamıştı.Yolumuz uzun. Biz daha iyi nasıl yapılır, onu düşünüyoruz."Avrupa Ligi gruplarına 3-2'lik Ferencvaros mağlubiyeti ile başlayan Trabzonspor, bugün Kızılyıldız'ı konuk edecek. Bordo-mavili ekip, rakibini yenip Avrupa'daki 119 günlük galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.vesakatlıkları sürüyor. Dün akşam yapılan idmana tedbir amaçlıkatılmazken, takımla çalışan Yusuf Yazıcı ve Djaniny oynayabilecek durumda.Kızılyıldızile oynayacakların maçın favorisinin kendileri olduğunu vurgulayan Uğurcan Çakır, Adana Demirspor karşılaşmasında frikikten yediği golün kendisine yakışmadığını da vurguladı. 25 yaşındaki eldiven,ifadelerini kullandı.