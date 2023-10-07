Deplasman yine hüsran

29. dakikada Nani’nin golüyle geriye düşen bordo-mavililer, ikinci yarıda oyunu rakip ceza sahasına yıktı ancak topu ağlarla buluşturamadı. Bu sezon dış sahadaki 4. maçında 3. yenilgisini alan Fırtına, kötü seriyi sürdürdü
Dış saha kabusa döndü
Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, dış sahadaki kötü performansıyla dikkat çekiyor. Bordomavili ekibin başında çıktığı 16 lig maçının 9'unu deplasmanda oynayan Hırvat hoca, sadece 2 kez kazanırken, 7 karşılaşmadan puansız ayrıldı. Bu sezon evinden uzakta çıktığı 4 maçın 3'ünde mağlup olan 52 yaşındaki çalıştırıcı (Galatasaray, Hatayspor ve Adana Demirspor), sadece Kasımpaşa'yı 5 golle devirdi.
LUİS NANİ'DEN FIRTINA'YA 3. GOL
Adana Demirspor'u galibiyete taşıyan golü atan Luis Nani, Trabzonspor'u seviyor. Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması giyen Portekizli yıldız, Türkiye kariyerinde bordomavili ekibe karşı 3. golünü kaydetti.
ABDÜLKADİR ŞOKU Takımla birlikte Adana'ya giden Abdülkadir Ömür dünkü karşılaşmada kadroya alınmadı. Teknik direktör Bjelica, oyuncunun hastalandığını belirterek, "Kendisini iyi hissetmedi. İlaç tedavisi uygulandı.Bu nedenle bizimle değil" açıklamasını yaptı. Bu arada dün kart cezalısı Mendy'nin yokluğunda beklenildiği gibi Berat ilk 11'de forma giyerken, sakatlığı olan Benkovic'in yerine de Stefano Denswil görev yaptı.
VAR'DAN TARTIŞMALI KARAR
Trabzonsporkarşılaşmanın 39. dakikasında penaltı bekledi. Adana Demirspor'da Kevin Rodrigues, ceza alanı içinde Visca'yı arkadan itti. Pozisyon için VAR'ı dinleyen hakem Kadir Sağlam, devam kararı verdi.
HOCAYA TEPKİ VAR
BU sezon alınan istikrarsız sonuçlar Trabzonsporlu taraftarların sabrını taşırdı. Kötü tablonun sorumlusu olarak teknik direktör Nenad Bjelica'yı gören bordo-mavili futbolseverler sosyal medyada, "Yeter artık istifa et… Hocanın bu takıma yapacağı en büyük iyilik bir an önce gitmek olur… Osijek'e direkt bilet alın, Trabzon'a dönmesin... Bu sonuçlar kabul edilemez, Bjelica'yı gönderin" yorumları yaptılar.
'HAMİT BEY KALECİ ANTRENÖRÜ İSTEDİ'
ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak, maçtan sonra A Milli Takım'la ilgili şunları söyledi: "Yusuf Sarı'nın adalesinde bir problem var. Onu Fransa'ya gönderiyoruz. İyileştirip Milli Takım'a vereceğiz. Alınan oyuncularım gerekli oyunculardı. (Emre Akbaba, Yusuf Sarı). Hamit Bey aradı, Milli Takım için tercüman ve kaleci hocamızı istedi. Hepsini alabilirsiniz, problem yok dedim.''
ADANA'DAN TARİHİ GALİBİYET
Adana Demirspor, Trabzonspor karşısındaki galibiyetiyle birlikte Süper Lig tarihinde ilk kez iç sahada oynadığı ilk 5 maçı da kazandı. Bu sezon lig ve Avrupa'da evinde çıktığı 8 müsabakanın hepsinden mutlu ayrılan Mavi Şimşekler, müthiş bir seri yakaladı.