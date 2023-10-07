Deplasman yine hüsran

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, dış sahadaki kötü performansıyla dikkat çekiyor. Bordomavili ekibin başında çıktığı 16 lig maçının 9'unu deplasmanda oynayan Hırvat hoca, sadece 2 kez kazanırken, 7 karşılaşmadan puansız ayrıldı. Bu sezon evinden uzakta çıktığı 4 maçın 3'ünde mağlup olan 52 yaşındaki çalıştırıcı (Galatasaray, Hatayspor ve Adana Demirspor), sadece Kasımpaşa'yı 5 golle devirdi.Adana Demirspor'u galibiyete taşıyan golü atan Luis Nani, Trabzonspor'u seviyor. Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması giyen Portekizli yıldız, Türkiye kariyerinde bordomavili ekibe karşı 3. golünü kaydetti.birlikte Adana'ya giden Abdülkadir Ömür dünkü karşılaşmada kadroya alınmadı. Teknik direktör Bjelica, oyuncunun hastalandığını belirterek,açıklamasını yaptı. Bu arada dün kart cezalısı Mendy'nin yokluğunda beklenildiği gibi Berat ilk 11'de forma giyerken, sakatlığı olan Benkovic'in yerine de Stefano Denswil görev yaptı.Trabzonsporkarşılaşmanın 39. dakikasında penaltı bekledi. Adana Demirspor'da Kevin Rodrigues, ceza alanı içinde Visca'yı arkadan itti. Pozisyon için VAR'ı dinleyen hakem Kadir Sağlam, devam kararı verdi.BU sezon alınan istikrarsız sonuçlar Trabzonsporlu taraftarların sabrını taşırdı. Kötü tablonun sorumlusu olarak teknik direktör Nenad Bjelica'yı gören bordo-mavili futbolseverler sosyal medyada, "Yeter artık istifa et… Hocanın bu takıma yapacağı en büyük iyilik bir an önce gitmek olur… Osijek'e direkt bilet alın, Trabzon'a dönmesin... Bu sonuçlar kabul edilemez, Bjelica'yı gönderin" yorumları yaptılar.ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak, maçtan sonra A Milli Takım'la ilgili şunları söyledi: "Yusuf Sarı'nın adalesinde bir problem var. Onu Fransa'ya gönderiyoruz. İyileştirip Milli Takım'a vereceğiz. Alınan oyuncularım gerekli oyunculardı. (Emre Akbaba, Yusuf Sarı). Hamit Bey aradı, Milli Takım için tercüman ve kaleci hocamızı istedi. Hepsini alabilirsiniz, problem yok dedim.''Adana Demirspor, Trabzonspor karşısındaki galibiyetiyle birlikte Süper Lig tarihinde ilk kez iç sahada oynadığı ilk 5 maçı da kazandı. Bu sezon lig ve Avrupa'da evinde çıktığı 8 müsabakanın hepsinden mutlu ayrılan Mavi Şimşekler, müthiş bir seri yakaladı.