Derbiye mucize!

Süper Lig'de bugün Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Trabzonspor'a dün kalecisi Uğurcan Çakır'dan şoke eden bir haber geldi. Geçen hafta oynanan Alanyaspor mücadelesi sonrasında ağrı hisseden tecrübeli file bekçisinin çekilen MR'ı sonucunda sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edildi.
Kulüp doktoru Ahmet Beşir yaptığı açıklamada, oyuncunun tedavisine hemen başlandığını bildirirken teknik heyetin de durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.
ELDİVENLER BUGÜN TAHA TEPE'DE
Milli eldivenin en az 15 gün sonra sahalara dönebileceği kaydedildi. 17 Mart'taki Fenerbahçe maçına yetiştirilmesi için çaba harcanacak olsa da sahada olma ihtimalinin çok düşük görüldüğü belirtildi.
Karagümrük karşısında bugün Trabzonspor kalesini Muhammet Taha Tepe koruyacak.
HAYALLER GERÇEK OLDU
Trabzonspor
, altyapıdan yetişen Muhammed Ali Çamkerten (19-solda) ve Zekeriya Berk Bulut (18-sağda) ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Hayallerinin gerçek olduğunu söyleyen iki oyuncu da büyük gurur yaşadıklarını belirtti.
2 OYUNCU SINIRDA
TRABZONSPOR'UN Karagümrük ile oynayacağı karşılaşma öncesi Enis Destan ve Rayyan Baniya, ceza sınırında bulunuyor. iki oyuncu bugün sarı kart görürse gelecek hafta Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.