Derbiye mucize!

Süper Lig'de bugün Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Trabzonspor'a dün kalecisi Uğurcan Çakır'dan şoke eden bir haber geldi.Kulüp doktoru Ahmet Beşir yaptığı açıklamada, oyuncunun tedavisine hemen başlandığını bildirirken teknik heyetin de durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.Milli eldivenin en az 15 gün sonra sahalara dönebileceği kaydedildi.Karagümrük karşısında bugün Trabzonspor kalesini Muhammet Taha Tepe koruyacak., altyapıdan yetişen Muhammed Ali Çamkerten (19-solda) ve Zekeriya Berk Bulut (18-sağda) ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Hayallerinin gerçek olduğunu söyleyen iki oyuncu da büyük gurur yaşadıklarını belirtti.TRABZONSPOR'UN Karagümrük ile oynayacağı karşılaşma öncesi Enis Destan ve Rayyan Baniya, ceza sınırında bulunuyor. iki oyuncu bugün sarı kart görürse gelecek hafta Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.