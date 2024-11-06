Derbizede Trabzonspor!

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye son dakika golüyle 3-2 mağlup olan Trabzonspor'un son dönemdeki derbi fobisi devam etti. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren oynadığı 5 derbi maçından sadece 1 puan çıkartabildi.Trabzonspor, söz konusu derbilerde rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü.