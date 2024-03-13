Destek çağrısına anında cevap!

Bu sezon tribünleri çoğu maçta boş kalan Trabzonspor, pazar akşamı Fenerbahçe ile evinde oynayacağı karşılaşmada taraftar desteğini arkasında tam olarak görecek.. Taraftar grupları da maç öncesi birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada,denildi.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karagümrük maçının ardından,diyerek tepki göstermişti. Daha önceki maçlarda da bu tür sıkıntılar yaşandığı için ekibiyle birlikte bu konuya eğilen Avcı, çözüm arıyor. Maçın başlangıcını tempolu ve rakibe önde baskıyla yapan Trabzonspor'un, geri dönüşlerde yaşadığı bu sıkıntıyı çözmek için yoğun mesai harcayacağı öğrenildi. Son haftalarda savunmayı daha önde kullanan ve beklerin hücuma katkılarını artıran Avcı'nın, savunmada yaşanan bu zaafı da çözmek istediği öğrenildi.