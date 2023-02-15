Dev kenetlenme dev hazırlık

Normal biletlerden elde edilecek gelir depremzedelere destek için kullanılacak. Ancak satışa çıkankısa sürede tükendi ve talep patlaması oldu.Diğer kulüp taraftarlarının da çağrısı ile tanesi 100 TL'den hatıra biletler de satışa sunuldu.Trabzonsporlu futbolcular, kendi yardımlarının yanı sıra taraftarlara da çağrıda bulunupdestek istedi.Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi üzerinde depremde etkilenenolduğu siyah tişört ile, maça da siyah formayla çıkacak.Trabzonlu Gençler taraftar grubu tarafından yapılan açıklamada, depremden etkilenen çocukların yaralarını sarmak ve onlara moral vermek adına bölgedeki çocuklara oyuncak bağışlanacağı belirtildi.Protokol tribününün tamamının Karadeniz ekibine ayrılmasının ardından, bordo- mavili kulüp, depremzedelere çağrıda bulundu. Bu tribünde, karşılaşma için stadyuma gelen depremzedeler ağırlanacak.Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, depremler sonrasında başlattığı yardım kampanyaları nedeniyle dün Trabzonspor Kulübü'ne teşekkür ziyaretinde bulundu. Bordo-mavili kulübün genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, yarın oynanacak Basel karşılaşması için şu açıklamayı yaptı: "Maça gelecek olan tüm takım taraftarlarımız, renklerin kardeşliğini ortaya koymak adına kendi takım formaları ile stadyuma gelebilirler."Trabzonspor ile 2011 yılından bu yana kardeş kulüp olan İrlanda ekibi Drogheda United, yardım elini uzattı. Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847 yılında İrlanda halkına "büyük kıtlık" döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin takımı olan, ambleminde ay ve yıldız bulunan Drogheda United, yardım kampanyası başlattı. Kulüp, twitter hesabından "Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenenlere yardım göndermek için çağrımıza bağışta bulunan taraftarlarımıza, oyuncularımıza ve Drogheda'daki herkese teşekkür ederiz. Aldığımız yanıt karşısında şaşkına döndük" ifadesini kullandı.