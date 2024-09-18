Dik oyun coşkusu

Beşiktaş karşısında 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılan Trabzonspor'da ortaya konan futbol yüzleri güldürdü.Oyun sisteminde daha çok dikine pas ve sonuç odaklı bir futbol ortaya koymak isteyen Güneş, felsefesinidiye özetlerken oyuncularla gerçekleştirdiği toplantıda şunları söyledi:her maçı kazanmak için sahaya çıkar.oyunplanını rakiplerinegöre belirlemez.daha fazlaileri, daha fazla dikine oynamalıyız.Golü düşünmeliyiz.asla çekinmek söz konusu olamaz, onlar Trabzonspor'dan çekinecek.büyük takımlar taraftarına güzel futbol izlettirmeli.herkes yapar ama önemli olan yaptığımız bu hataları tekrarlamamak.forması asla garanti değil, iyi oynayan devam eder, oynamayan üzülür. Bu kulübün büyüklüğünü anlayamayan da gider.